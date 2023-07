Nekaj kock ledu – in še malo bakterij in plesni

Bil je vroč dan in dan za kavo z mlekom in ledom. Dekle za šankom je z rokami segla v posodo z ledom in zajete ledene kocke spustila v lonček s kavo. Saj led uniči vse bakterije, je rekla mimogrede ter dodala, da je » tako povsod v gostinstvu, gostinci imamo čiste roke«.

Ne samo neustrezno rokovanje z ledom, vir marsičesa neželenega se v osvežilni pijači z ledom lahko znajde tudi zaradi nevzdrževanja higiene v ledomatih, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). »Študije v ZDA, Združenem kraljestvu in na Kitajskem so v ledomatih restavracij pokazale visoke ravni potencialno nevarnih bakterij, vključno z E. coli, salmonelo, listerijo, pseudomonas aeruginoso in koliformnimi bakterijami, ter tudi plesni. Najpogosteje so posledica pomanjkljive higiene.«

Najnevarnejša je salmonela, ki je najpogostejši vzrok prijavljenih izbruhov v povezavi s hrano. Simptomi so pogosto blagi (vročina, bolečine v trebuhu, slabost, včasih bruhanje), bolezen običajno izzveni v nekaj dneh. Pri nekaterih bolnikih pa je potek bolezni resnejši in je povezan z dehidracijo, pri sistemski okužbi pride do sepse, kronične posledice pa se lahko kažejo v obliki artritisa. Pri okužbi z E. coli simptomi variirajo od blage do krvave diareje, kar spremljajo bolečine v trebuhu, listerija je nevarna za nosečnice, novorojenčke, starejše in ljudi s težavami pri imunskem odzivu.

»Pri nosečnicah se okužba lahko prenese na plod, kar lahko povzroči resno bolezen ob rojstvu ali smrt. Bolezen je sicer redka, a vendar je za to ranljivo skupino zelo nevarna, znan je visok delež hospitalizacij in umrljivosti. Simptomi variirajo od blagih, gripi podobnih simptomov, tudi z diarejo, pa do simptomov, kot sta sepsa in meningoencefalitis. Pseudomonas aeruginosa se lahko kaže z razširjenim vnetjem in prav tako s sepso. Če naseli kritične organe, kot so pljuča, ledvice in preostala sečila, je lahko stanje življenjsko ogrožajoče,« podrobneje pojasni Barbara Petkovšek z NIJZ.

Gostinci ne izvajajo rednega čiščenja

Kaj vse pa se najde v ledomatih slovenskih lokalov in restavracij? Je higiena ustrezna? »Ne! Gostinci ne vzdržujejo higiene v ledomatih, temveč čakajo, dokler se ledomat ne pokvari in ko pridemo na popravilo takih aparatov, v njih vidimo vse mogoče, od vodne sluzi in vodnega kamna do plesni. Najhuje je pri tistih, ki ledomat zaradi varčevanja z električno energijo vmes ugašajo,« je opažanja s terena povzel Uroš Grčar, lastnik Servisa Grčar, iz Zagorja ob Savi.

Čiščenje ledomatov bi vsekakor moralo biti mnogo pogostejše, kot v resnici je. FOTO: Matej Družnik

Po njegovih besedah bi bilo treba sleherni ledomat pred sezono temeljito očistiti, kar pomeni, da ga serviser odmontira in odpelje za en dan. Čeprav pri njih zagotovijo nadomestni ledomat, se gostinci za to ne odločajo, pravi sogovornik. Tudi strošek za čiščenje – okoli sto evrov – bi se marsikateremu gostincu povrnil že v enem samem dnevu strežbe.

Redno vzdrževanje, enkrat do dvakrat na leto, podaljšuje življenjsko dobo aparatu. Po besedah Toma Pfeiferja, direktorja Tom Servisa iz Lesc, se ta lahko podaljša tudi do 25 let, a kar 70 odstotkov tistih, ki jih pokličejo, prav tako pokliče zaradi pokvarjenega ledomata.

»Čeprav je notranjost ledomata očiščena, se nečistoče nabirajo tudi na drugih, nevidnih, a vitalnih delih. Čiščenje ledomatov bi vsekakor moralo biti mnogo pogostejše, kot je,« je poudaril. Podobno je strnil iz mariborskega podjetja Gostinski servis. Večina njihovih storitev je sicer povezana z okvarami, povezanih z elektriko, kar zadeva higieno, pa je po njegovih opažanjih ustrezna le pri redno vzdrževanih aparatih. »Drugače pa vidimo marsikaj, čeprav čiščenje pri novejših aparatih vzame le kake tri ure, čistilo se stisne v za to namenjen prostor in stroj ga opravi sam,« je opisal postopek. S starejšimi ledomati je nekoliko več dela.

Z ločenim hranjenjem se je mogoče izogniti potencialnemu prenosu bakterij. FOTO: Shutterstock

Led in zamrznjeno meso Kako je z ledenimi kockami v domači zamrzovalni skrinji, če so, denimo, med zamrznjenim mesom? »Živila moramo ustrezno embalirati: v PVC vrečke ali primerne plastične škatle, ki so namenjene za zamrzovanje, da se izognemo potencialnemu prenosu bakterij,« svetujejo na NIJZ.

Niso bili prepoznani kot vir patogenih organizmov

Ledomati – za pripravo ledu morajo seveda uporabljati pitno vodo – doslej niso bili prepoznani kot vir patogenih mikroorganizmov, ki bi povzročali izbruhe okužb s hrano, miri v. d. direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Janez Posedi.

UVHVVR izvaja uradni nadzor oziroma preglede in vzorčenje proizvodnje in priprave živil in sestavin zanje (varnost, kakovost), ravnanja z njimi (higiena) in higienskih razmer prostorov in opreme (nadzor temperatur, nadzor čiščenja, razkuževanja). Pri nadzoru upoštevajo časovne specifike glede tveganj tako pri naboru živil kot pri vzorčenju.

»Ob sumu, da voda oziroma proizvodne površine za pripravo, za strežbo, za pranje ali za hrambo in oprema, kot so poleg ledomatov še, denimo, hladilniki, vodomati, vodovodna napeljava ter posode za pripravo in strežbo, niso ustrezni, lahko inšpektor odvzame vzorce, tudi brise za mikrobiološko analizo vzorcev ali površin. Ob potrditvi prisotnosti škodljivih mikroorganizmov pa odredi ustrezne ukrepe,« pojasnjuje sogovornik.

Ob sumu, da voda oziroma proizvodne površine za pripravo, strežbo, pranje ali hrambo in oprema, kot je ledomat, niso ustrezni, lahko inšpektor odvzame vzorce. FOTO: Črt Piksi

Ledu v ledomatih ne vzorčijo, razen ob morebitnem sumu, da bi lahko bila voda vir kontaminacije, to presoja inšpektor, vzorce pa odvzame na mestih, ki so najbolj tvegana, oziroma kjer je največja možnost, da se mikroorganizmi zadržujejo. »Toda glede na to, da je vir pitna voda, v kateri patogeni mikroorganizmi ne smejo biti prisotni, in ob vedenju, da se bakterije razmnožujejo pri višjih temperaturah, led načeloma ne predstavlja tveganja za zdravje potrošnikov. A pomembna je tudi higiena v povezavi z vodo pri medijih za pranje, umivanje, čiščenje, splakovanje,« je jasen Posedi.

UVHVVR vsako leto izvaja redni monitoring živil, v katerem ugotavlja prisotnost patogenih bakterij, tudi higienskih indikatorjev. V monitoring so vključena različna živila, običajno tista, ki bi lahko bila bolj rizična za zdravje potrošnikov. Eno takšnih so poleti zaradi pogostosti uživanja sladoledi, ki so vedno v naboru njihovih pregledov in vzorčenj.

Čeprav se zdi, da bi potencialni vir okužb lahko bile predvsem žlice za zajemanje sladoleda ali noži za rezanje tort, ki dalj časa stojijo v kozarcu z vodo, kjer se ob poletni vročini lahko množijo bakterije, po besedah sogovornika »rezultati ne kažejo, da so sladoledi tvegana živila, tega ne kažejo niti podatki NIJZ o prijavljenih izbruhih okužb s hrano.«