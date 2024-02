Nekaj šol poskusno s šolskimi uniformami – za boj proti neenakosti

Pravila oblačenja v šolah so postala v zadnjih letih, desetletjih precej bolj ohlapna kot so bila v preteklosti – kar je po eni strani za otroke gotovo osvobajajoče, a se po drugi strani prav tu večkrat kažejo socialne, ekonomske razlike med otroki. V izogib neenakosti oz. boju zoper njo, so v Franciji začeli s pilotnim projektom nošenja uniform, poroča Guardian.

V mestu Béziersu so v štirih šolah ponovno uvedli uniforme – ki sicer v Franciji niso obvezne že od leta 1968. Gre za del vladnega pilotnega programa, s katerim želijo ugotoviti, ali bi nošenje uniform zmanjšalo neenakost in izboljšalo vedenje oz. odnose med učenci.

Približno 700 učencev v štirih šolah v južnem mestu Béziers je včeraj prvič obleklo uniforme v okviru omenjene sheme. Po besedah ​​ministrice za izobraževanje Nicole Belloubet se je k poskusu prijavilo približno 92 šol. Za razliko od Béziersa, je povedala, je bila večina glede tega »bolj diskretna«.

FOTO: Pascal Guyot/AFP

»Radi bi videli, ali lahko nošenje uniforme ustvari večji mir v učilnicah,« je dejala Belloubet in dodala, da se je bolje učiti v mirnem okolju.

Med počitnicami ob šolskem polletju so tako učence tega mesteca povabili, da pridejo po svoje nove uniforme.

Gre za mornarsko moder blazer z logotipom šole, dve beli polo majici, siv pulover in ene hlače ter kratke hlače za fante ali krilo za dekleta.

Župan mesta Béziers Robert Menard. FOTO: Pascal Guyot/AFP

, župan mesta Béziers, je dejal, da bodo uniforme pomagale v boju proti ustrahovanju. »Ko si bogat ali reven, se ne oblačiš popolnoma enako. Zdaj bo ta razlika manj vidna«.

Toda učiteljski sindikat SE-Unsa temu nasprotuje, saj meni, da gre za »površen odgovor na temeljni problem« in da to ne bo rešilo težav in neuspehov učencev. Šole imajo do junija čas, da se prijavijo k pobudi. Kritiki, vključno s številnimi starši, pravijo, da bi bilo denar bolje porabiti na drugih področjih javnega izobraževanja.

Vsaka uniforma, ki jo financirata mestna in lokalna izobraževalna uprava, stane 200 evrov. FOTO: Pascal Guyot/AFP

Uniforme ne bodo izkoreninile neenakosti

Šola v Marseillu bi morala sodelovati, a je, kot poroča AFP, 66 odstotkov učencev glasovalo proti. V vasi Plouisy v Bretanji se je župan iz stranke Emmanuela Macrona prijavil za pilotni projekt, a se je umaknil po pritožbah jeznih staršev.

»Javne [državne] šole ne bi smele nikoli poskušati posnemati najhujših ekscesov zasebnih šol,« so starši zapisali v odprtem protestnem pismu in dodali, da uniforme nikoli ne bodo popolnoma izkoreninile »neenakosti in diskriminacije«.

Michel Tondellier, sociolog in predavatelj na Univerzi Antili, ki je napisal knjigo o uniformah, je dejal, da reven otrok, ki nosi uniformo, ostaja reven otrok. »Oblačila ne bodo odpravila socialno-ekonomskih neenakosti, ampak le ublažila njihove najbolj vidne vidike.«

Uniforme je v srednjih šolah v Franciji prvi uvedel Napoleon Bonaparte leta 1802, ki je želel v izobraževalni sistem vnesti več vojaške discipline in so se te tudi zgledovale po vojaških oblekah. V državnih šolah v celinski Franciji niso obvezne od leta 1968.

Razprava o tem, ali bi jih bilo treba ponovno vzpostaviti, se je znova pojavila leta 2003, ko je to temo izpostavil nekdanji minister za izobraževanje, vendar načrt ni imel podpore vlade.

Leta 2016 sta predsedniški kandidat desnice François Fillon in voditeljica skrajne desnice Marine Le Pen vključila uvedbo šolskih uniform v svoj volilni manifest. Naslednje leto je takratni minister za izobraževanje Jean-Michel Blanquer dejal, da podpira uvedbo uniform.

Francoska prva dama Brigitte Macron, nekdanja učiteljica dramske igre, in predsednik vlade Gabriel Attal, nekdanji minister za izobraževanje, sta prav tako izrazila podporo uniformam.

Starši pa so razdeljeni glede koristnosti uvedbe uniform: nekateri so menili, da bo to privedlo do očitnejše enakosti, medtem ko so drugi poudarili, da se neenakosti še vedno lahko izražajo v drugi stvareh, kot so čevlji, šali, mobilni telefoni in nahrbtniki.