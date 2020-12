Nekateri hladilniki glasnejši od pomivalnega stroja

Hladilnik je v zadnjih letih postal »zvezda« kuhinjskega prostora. Spremenili se niso samo zunanji videz in mere, temveč tudi način hlajenja. V prispevku povzemamo novosti na tem področju in opozarjamo, na kaj moramo biti pozorni pred nakupom.Povprečen uporabnik se med vsemi tujimi izrazi in funkcijami težko znajde, še posebno zato, ker so si po imenih precej podobne. Pogosto se zgodi, da stranka v prepričanju, da kupuje eno, po prihodu domov razočarano ugotovi, da je dobila nekaj povsem drugega, iz izkušenj pove, direktor Mizarstva Zupanc, kjer so specializirani tudi za svetovanje in prodajo gospodinjskih aparatov. »Uporabne funkcije so na trgu že dalj časa, kar nekaj novih funkcij pa je predvsem marketinških.«