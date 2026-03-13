Nekdanja vojvodina Yorška Epsteina prosila, naj jo zaposli kot hišno pomočnico

Razkritje elektronskih sporočil Jerferreyja Epsteina v tako imenovanih Epsteinovih dosjejih je bil hud udarec za številne bogataše, politike in monarhe po vsem svetu. Po njenem nekdanjem možu Andrewu Mountbatten-Windsorju, nekdanjem princu Andrewu, se je zdaj pod drobnogledom znašla še nekdanja vojvodinja Yorška Sarah Ferguson.

Po ločitvi od brata britanskega kralja Karla III. leta je 1996 je danes 66-letna Fergusonova, kot je razvidno iz objavljenih elektronskih sporočil, tesno prijateljevala z Jeffreyjem Epsteinom. Ameriški CNN je analiziral dokumente, ki razkrivajo, da je Fergusonova Epsteina ljubeče imenovala za svojega »spektakularnega in posebnega prijatelja«, »brata, ki sem si ga vedno želela«, in mu med njegovim prestajanjem zaporne kazni zaradi pedofilije napisala, da je ponosna nanj. Večkrat se je celo pošalila, da bi se moral Epstein poročiti z njo, poroča CNN.

Obiski med prestajanjem zaporne kazni

Ko je aprila leta 2009 Epstein prestajal zadnje mesece 18-mesečne zaporne kazni zaradi spolnih zlorab mladoletnic, mu je Fergusonova pisala, da bo njeno letalo pristalo v mestu, kjer je zaprt, in če bi se dobila na »skodelici čaja«. Epstein, ki je smel zapor zapustiti za 12 ur na dan, je privolil.

Dva dni pozneje ji je Epstein napisal, da je videti odlično, in ji predstavil predlog za dobrodelno podjetje, ki bi ga Fergusonova lahko vodila, imenovano Mothers Army (Armada mater), v sklopu katerega naj bi korporativni sponzorji pomagali materam v finančni stiski. Fergusonova je bila nad predlogom videti navdušena, ugotavlja CNN.

Epsteina je imenavala za »vrhovnega prijatelja«. FOTO: Manon Cruz//Reuters

»Moj dragi, spektakularni in posebni prijatelj Jeffrey,« je odpisala. »Ti si legenda in tako sem ponosna nate.« Nadaljevala je z zapisom, da je Epsteinovo elektronsko sporočilo »prebrala in pogoltnila« ter da se mu namerava oglasiti s »poslovnim načrtom«. »Hvala, ker si tako dober prijatelj,« je dodala, preden je elektronsko sporočilo podpisala z »Veliko ljubezni«.

Že v tednu po njegovi izpustitvi iz zapora ga je Fergusonova želela srečati osebno, predlagala mu je celo kosilo, na katerem bi bili udeleženi tudi njeni hčeri, tedaj stari 19 in 20 let. Z njegovo izdatno pomočjo je leta 2011 dejansko ustanovila podjetje Mothers Army.

Prošnje za denar

Jeseni 2009 so mediji poročali o velikih finančnih težavah, v katerih se je znašla vojvodinja. Kmalu zatem je Epsteinu pisala: »Nujno potrebujem 20.000 funtov za najemnino. Najemodajalec mi je zagrozil, da bo šel v časopise, če ne bom plačala. Imaš kakšno idejo?«

Še bolj izrecno ga je za finančno pomoč prosila januarja 2010. »Ali obstaja kakšna možnost, da si izposodim 50.000 ali 100.000 ameriških dolarjev, da bi lažje pokrila manjše račune, ki me preobremenjujejo,« mu je napisala. »Zaradi trenutnih omejitev ne morem storiti ničesar prej kot julija,« ji je odpisal Epstein, ki je tedaj prestajal kazen v hišnem zaporu.

Zaradi finančne stiske je Epsteinu večkrat predlagala celo, naj jo zaposli kot svojo »hišno pomočnico«. »Sem najbolj sposobna in denar obupno potrebujem,« je zapisala in dodala »prosim, Jeffrey, premisli o tem«.

V zameno za svojo pomoč je Epstein, kot je razvidno iz sporočil, Fergusonovo uporabljal za pomoč pri dostopu do britanskih kraljevih institucij, vključno z Buckinghamsko palačo.

»Fergie je dejala, da bi lahko organizirala čajanko v apartmajih Buckinghamske palače ... ali v gradu Windsor,« je ponujal znancem v enem izmed sporočil leta 2009.

Javna kritika in zasebno ponižno opravičilo

Marca 2011 je Fergusonova pod velikim medijskim pritiskom v intervjuju za Evening Standard izjavila: »Sovražim pedofilijo in vsako spolno zlorabo otrok in vem, da je bila to z moje strani velikanska napaka v presoji.« Ob tem je priznala, da je od​ Epsteina prejela približno 24.000 dolarjev. »Kadar bom lahko, bom denar vrnila in nikoli več ne bom imela ničesar z Jeffreyjem Epsteinom,« je dejala za javnost.

Za javne kritike se je Epsteinu osebno ponižno opravičila. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Vendar nekdanja vojvodina ni stala za svojimi besedami. Ne le da stikov z Epsteinom ni prekinila, temveč se mu je v osebnem sporočilu opravičila in poudarila, da zanj tudi v javnih izjavah ni uporabila »besede na p«. »Vem, da se čutiš peklensko razočaranega, glede na to, kar si slišal ali prebral, in se ti moram ponižno opravičiti za to,« je Sarah Ferguson aprila 2011 napisala Epsteinu. »Vedno si bil zvest, radodaren in vrhovni prijatelj meni in moji družini,« je dodala.

Le en mesec zatem je Epsteina prosila za nasvet, kako naj na intervjuju z Oprah Winfrey odgovori na morebitna vprašanja o njem. Julija ji je Epstein napisal: »Vedel sem, da si vedno v moji ekipi,« ona pa mu je odgovorila: »Sem v tvoji in ti v moji. Z veliko ljubeznijo in močjo,« poroča CNN.

Po objavi Epsteinovih dosjejev se je zaprlo šest podjetij, povezanih s Fergusonovo, njen bivši mož, nekdanji princ Andrew, pa je bil zaradi prijateljevanja z Epsteinom javno osramočen, izgubil je monarhični naziv, bil prisiljen zapustiti kraljevo posestvo v Windsorju, februarja pa so ga aretirali zaradi suma kršitve javne funkcije, ker je Epsteinu posredoval zaupne podatke.