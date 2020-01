Nekdanji kralj Belgije pri 85 »znova očka«

Albert II. je Belgijcem vladal med letoma 1993 in 2013, ko je sestopil s prestola. S Paolo Ruffo di Calabria sta se poročila leta 1959. FOTO: Reuters

Belgijska kiparkaje leta 2013 začela sodni postopek, s katerim je hotela nekdanjega belgijskega kralja Alberta II., ki je prav tistega leta – domnevno zaradi zdravstvenih težav – sestopil s prestola,­ prisiliti, naj prizna očetovstvo. Naposled se je to vendarle zgodilo.Albert II. ni več oče treh otrok – kralja(na prestolu je zamenjal očeta), princesein princa–, ampak štirih. Sodna bitka je bila dolga, kralj se je na zahtevo po oddaji DNK odzval tudi s pritožbo na vrhovno sodišče, a mu je sodišče le naložilo, da je moral oddati vzorec. Kot poroča tisk, je včeraj, zatem ko ga je test DNK soočil z resnico, le priznal, da je oče 51-letne kiparke.V test je privolil šele lani, ker mu je prizivno sodišče bilo predlanskim odredilo, da ga bo izogibanje stalo 5000 evrov na dan.Delphine Boël je sicer hčerka baronice, na nižjem sodišču je s testi dokazala, da ni potomka 'uradnega' očeta, uspešnega industrialca. Govorice o razmerju njene matere z Albertom so krožile že nekaj let, razširile so se, ko je to, da je imel kralj otroka z znano aristokratko, v leta 1999 izdani biografiji­ objavila tudi Albertova žena, kraljicaV božičnem nagovoru državljanov tistega leta je kralj posredno priznal, da je bil v zakonu nezvest. Dejal je, da sta s Paolo v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja preživljala »krizo«, ki je skorajda uničila njun zakon, vendar da sta že zdavnaj prebrodila zakonske težave.