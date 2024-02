Nekoč najlepši v deželi tej

V nadaljevanju preberite tudi:

»Morda so najboljši dnevi dvorca Soteska že za nami, a zgodovina nanj še ni pozabila,« je zapisal prišlek, ki se je ustavil v Soteski, majhni vasi v občini Dolenjske Toplice, na levem bregu Krke, neposredno ob regionalni cesti, kjer stojijo ruševine stare graščine. Vidni so le zunanji zidovi, razjedel jih je čas, prekril bršljan, in vendar se nekaj premika, bi prosto po Galileju lahko rekli danes.