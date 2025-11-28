Nekoč vladal Sloveniji, sedaj prodaja pižame

Borut Pahor, nekdanji predsednik vlade in nekdanji predsednik Slovenije, se danes preživlja tudi s propagiranjem pižam. Na svojih spletnih omrežjih je objavil fotografije sebe v pižami, na eni ga v postelji celo objema blondinka, pri kateri v oči zbode predvsem odsotnost vsakršne pižame (ali katerega drugega oblačila).

Nekdanji predsednik je ob dokaj nespodobni fotografiji zapisal: »Ej, dekleta in žene, želite podariti svojemu moškemu najboljšo pižamo na svetu? Ej, fantje in možje, se želite nagraditi z najboljšo pižamo na svetu?« Kdor bo nosil enako pižamo kot on, »bo srečnež, dekle ali žena, ki se bo privila k njemu pa srečnica,« je še dodal Pahor.

Oglas nekdanjega predsednika ni navdušil večine njegovih sledilcev na družbenih omrežjih. Številni se zgražajo, mnogi pa ugibajo, če ne gre morda za lažne, z umetno inteligenco ustvarjene fotografije, saj le težko verjamejo, da bi, kot je eden izmed njih zapisal v komentar, nekdaj priljubljen politik »padel tako nizko«.

»Premalo je reči, da je degradiral funkcijo predsednika«

Filozof in avtor knjige Pahorjev medijski flirt Boris Vezjak je za Delo Pahorjevo potezo komentiral rekoč, da se je »Pahorjeva velika obsesija z monetizacijo svoje pojavnosti začela že leta 2012 – seveda z njegovo kampanjo enodnevnega opravljanja poklicev. Od takrat, bilo jo po polomu njegovega vodenja slovenske vlade, saj je predčasno kot premier odstopil leto poprej, zgolj spretno stavi na karto antipolitika«.

Odkar ni več politik, le še »brutalno kapitalizirati svoj politični imidž. Ironično se v intervjujih pritožuje, da država ni poskrbela zanj, čeprav je več kot 30 let dobro živel od političnega cirkusa,« je ocenil Vezjak, ki se mu zdi »premalo reči, da je degradiral funkcijo predsednika republike, kajti zdaj vidimo, da po vseh traparijah, vključno z napotki za osvajanje punc in osebnih izpovedih, kje in s kom je izgubil nedolžnost, počasi leze na strani OnlyFans«.

»Po eni strani bomo težko našli slovenskega politika, ki je s pomočjo mediatizacije politike in principov politainmenta bolj spretno zlorabljal množične medije. Resda v kombinaciji z zlorabo družbenih omrežij in žal pretežno s podporo nekritičnih novinarjev samih. Po drugi bomo v zadregi imenovati kakšnega slovenskega državnika, ob katerem se bomo ob priložnostnem čudenju kakšnega tujca bolj sramovali,« je opozoril Vezjak.

Vezjak meni tudi, da Pahor ni šele po koncu politične kariere postal to kar je sedaj, pač pa je bil tak že ves čas. »Da je samopromocijski performer brez politične resnosti in moralne avtoritativnosti, je bilo jasno ves čas. Ves čas je krnil ugled Slovenije. Le da se je zdaj takšno spoznanje z veliko zamudo mogoče utrnilo njegovim trdovratnim simpatizerjem. Ali pa tudi ne,« je dejal filozof.