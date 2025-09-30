Pozabljeni loterijski listek prinesel 15,3 milijona evrov

Moški iz nemške zvezne dežele Hessen je v žepu svoje jakne našel loterijski listek, ki ga je kupil pol leta prej, in ugotovil, da je dobitnik 15,3 milijona evrov.

Kot je sporočila loterijska družba v Wiesbadnu, je moški na radiu slišal, da Lotto Hessen išče dobitnika neprevzete nagrade, vredne 15,3 milijona evrov. Svojo loterijsko srečko je našel pol leta po razglasitvi rezultatov.

Loterijska hiša sprožila iskalno akcijo

Ker dobitka ni nihče prevzel, je loterijska družba konec maja na svojih prodajnih mestih začela kampanjo s plakati, da bi opozorila na neprevzeto nagrado. Srečnež je za iskalno akcijo slišal po radiu: »Ko sem z mobilnim telefonom preveril številke in videl, kakšen je dobitek, sem bil popolnoma iz sebe,« je dejal po navedbah loterije.

Z dobitkom natanko 15.336.286,40 evra namerava moški kupiti nov kavč in dnevno sobo, predvsem pa poskrbeti za otroke. Skupaj s partnerico se je zaobljubil, da o svojem dobitku ne bo povedal nikomur drugemu, sporoča Lotto Hessen.