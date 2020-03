Nemška oaza sredi pandemije

Kritike na družbenih omrežjih

O tem, kaj se dogaja zunaj, tekmovalci nemškega Big Brotherja menda ne vedo še ničesar. FOTO: David Gannon/AFP

Spremenjena pravila igre

Čeprav se zdi, da na svetu ni več novic, ki ne bi bile povezane s koronavirusom , peščica prebivalcev hiše v Kölnu živi, kakor da ga ni. Tekmovalci nemške različice resničnostnega šova Big Brother namreč ne vedo za razsežnosti izbruha novega virusa. V hišo, v kateri so izolirani od zunanjega sveta, so se vselili na začetku februarja, ko se je šele začel širiti iz kitajskega Wuhana, kjer se je pojavil najprej. Toda njihova informacijska izolacija ne bo več dolgo trajala, o pandemiji jih bodo obvestili nocoj.Kaj vse se je zgodilo od njihove vselitve v hišo v Kölnu, je skoraj nemogoče strniti v nekaj stavkih, med pomembnejše poudarke pa gotovo sodi, da je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) medtem razglasila pandemijo, da je število potrjenih primerov okužbe v Nemčiji doseglo skoraj 7000 in da je 14 ljudi umrlo.Štirinajst je tudi tekmovalk in tekmovalcev nemške različice Big Brother, ki se ukvarjajo s povsem drugimi skrbmi in ne vedo, da so prebivalci številnih držav po Evropi v precej podobnem stanju – prikovani na domove čakajo, da izredne razmere minejo. Toda danes se bo informacijska izolacija tekmovalcev vendarle končala. Po »posvetovanjih s sorodniki« jim bodo novico sporočili nocoj v posebni oddaji v živo. Organizator šova televizija SAT.1 se je za to odločil po kritikah na družbenih omrežjih.V hišo so se pred dobrim tednom vselili še štirje tekmovalci, ki so jim naročili, da ne smejo govoriti o izbruhu. Organizator tekmovanja lahko v skladu s pravili tekmovalce o dogajanju zunaj hiše obvesti le v primeru smrti bližnjega sorodnika ali prijatelja. Zdaj so glede na okoliščine pravila spremenili, zato bodo tekmovalce lahko seznanili z razmerami.