Leopold Aschenbrenner je pri samo 25 letih s svojim hedge skladom ustvaril več kot 1000-odstotni donos, predvsem z naložbami v podjetja, povezana z razvojem umetne inteligence. Od konca leta 2024 do sredine leta 2026 se je vrednost naložb povečala za več kot desetkrat. Nato pa je v samo enem mesecu izgubil 30 milijard dolarjev in preživel enega največjih finančnih zlomov v zgodovini hedge skladov.

Kljub spektakularni izgubi njegovo prepričanje, da svet doživlja najbolj radikalno revolucijo, ki jo prinaša umetna inteligenca, ostaja neomajno. V pogovoru za The New Yorker je nemški »čudežni deček« napovedal, da se bo v letu 2027 razvoj umetne inteligence pospešil za pet- do desetkrat v primerjavi z dosedanjim tempom. Naslednje leto bo po njegovem zadnje, v katerem bo sodobno življenje še mogoče doživljati kot normalno.

Odpuščen zaradi razkritja skrivnosti

Aschenbrenner, rojen leta 2001 v Berlinu, ki so ga mediji imenovali »Notre-dame umetne inteligence«, je preskočil več razredov, svoj prvi znanstveni članek je objavil pri štirinajstih letih, pri petnajstih pa se je vpisal na prestižno ameriško univerzo Columbia. Že pri 17 letih je napisal ekonomski članek, ki so ga ugledni strokovnjaki ocenili kot vreden doktorskega študija, diplomiral pa je pri 19 letih kot najboljši študent svoje generacije.

Kariero je nadaljeval v Silicijevi dolini, najprej v filantropski veji kriptovalutne platforme FTX, nato v OpenAI, kjer je delal v ekipi za varnost superinteligence. Aprila 2024 je bil odpuščen zaradi domnevnega razkritja zaupnih informacij. Aschenbrenner trdi, da je bil odpuščen zaradi opozorila, ki ga je poslal upravi, o nevarnosti kitajske industrijske špijonaže, kar je OpenAI sicer zanikala.

Istega leta je objavil 165 strani dolgo raziskavo z naslovom Situational Awareness: The Decade Ahead, v kateri je razvil tezo, da finančni trgi dramatično podcenjujejo vpliv umetne inteligence. Napovedal je velik razmah naložb v infrastrukturo UI, težave tradicionalnih programskih podjetij in to, da bodo sistemi UI pri intelektualnih nalogah prekosili celo znanstvenike z doktoratom.

Konec leta 2024 je ustanovil hedge sklad Situational Awareness (v prostem prevodu: zavedanje situacije oziroma razumevanje okoliščin), v katerem mu je uspelo zbrati več kot 100 milijonov dolarjev začetnega kapitala. Med vlagatelji, ki so podprli njegovo naložbeno strategijo, sta bila tudi brata Patrick in John Collison, ustanovitelja tehnološkega podjetja Stripe, specializiranega za digitalna plačila.

Njegova naložbena strategija je temeljila na vlaganju v podjetja, ki zagotavljajo infrastrukturo za razvoj umetne inteligence, od proizvajalcev pomnilniških čipov do energetskih podjetij, hkrati pa je stavil na padec vrednosti programskih podjetij, katerih poslovanje bi lahko UI ogrozila. Do sredine leta 2026 je sklad upravljal premoženje v vrednosti približno 40 milijard dolarjev, skupna tržna izpostavljenost pa je dosegla več kot 100 milijard dolarjev. V tem obdobju je več kot polovica investitorjev ustvarila donose, večje od 400 odstotkov.

Zlom sklada UI

Nato je sledil zlom. Zaradi zaskrbljenosti vlagateljev, da bi pomanjkanje pomnilniških čipov lahko zamenjal višek ponudbe, so se cene delnic proizvajalcev, kot je Sandisk, zrušile, medtem ko so programska podjetja, proti katerim je Aschenbrenner stavil, začela okrevati. Zaradi visoke zadolženosti je bil sklad prisiljen prodati večino svojega portfelja banki Citadel. Izguba je samo avgusta ocenjena na 30 milijard dolarjev. Ameriška komisija za vrednostne papirje (SEC) je sprožila preiskavo načina, kako je upravljal tveganja in komuniciral z investitorji.

Kljub temu je Aschenbrenner obdržal svojo največjo naložbo, in sicer v podjetje Anthropic. Kljub izgubam njegov sklad še vedno upravlja premoženje v vrednosti več kot deset milijard dolarjev, Aschenbrenner pa ne odstopa od svoje temeljne teze.

Verjame, da bodo skupine agentov UI kmalu prevzele večino intelektualnega dela, da bo letna gospodarska rast presegla deset odstotkov in da bo razvoj superinteligence sprožil spopad velikih sil, predvsem med ZDA in Kitajsko. Za zdaj pa gospodarski kazalniki ne potrjujejo njegovih najradikalnejših napovedi; ameriško gospodarstvo raste po stopnji okoli tri odstotke, brezposelnost je stabilna, ...