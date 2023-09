Nemški muzej prosi belce, naj ostanejo pred vrati

V nadaljevanju preberite:

V Muzeju premogovnika Zollern v Dortmundu so si zamislili, da bi enkrat tedensko štiriurni termin ogledov rezervirali za pripadnike manjšinskih ras, in ne belce, s to gesto pa so vzbudili jezo tamkajšnje skrajne desnice in sprožili val groženj.

Odzivi na potezo muzeja so tudi sicer mešani. Pa čeprav so v muzeju »noviteto« predstavili kot časovno omejeno »varnejše območje« v okviru muzejskega projekta o nemški kolonialni preteklosti, končalo pa se je tako, da mora za varnost do konca razstave skrbeti policija.

Poteza muzeja je požela val ogorčenja z desne, ko je po tiktoku zakrožil video z dvema belcema ob muzejskih uslužbencih, ki sta muzej obtoževala, da belce diskriminira. Med tistimi, ki so ga delili, je bila tudi nemška poslanka Joana Cotar, ki je bila še lani članica Alternative za Nemčijo oziroma AfD, zatem pa je prevzela vlogo neodvisne poslanke.