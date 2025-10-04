99 Neninih balonov prvič v Ljubljani

Ko sem bil star 12 let, sem bil velik oboževalec Beatlov, stena v moji sobi je bila prekrita z njihovimi slikami. Potem pa sem v kinu videl film Gib Gas – Ich will Spass (nemška romantična komedija iz leta 1983 z Neno v glavni vlogi, op. p.), ki me je prevzel. Naslednji dan sem prvič kupil nemško najstniško revijo Bravo, ki za jugoslovanske razmere ni bila poceni. In tisti dan so šli John, Paul, George in Ringo s stene, nanjo pa posterji iz Brava: Nena, Duran Duran in Depeche Mode. Tudi vam se je glasbeni svet obrnil pri 12 letih, kajne?

Vau, najprej Beatli na vaši steni in potem Nena? Počaščena sem, hvala za ta lep uvod. (smeh) Pri meni je bilo malo drugače. Na steni nisem imela nobenih plakatov, sem pa imela majhno zbirko plošč. Vsak dan sem ure in ure poslušala svoje najljubše skupine in pevce. Zame se je res začelo pri 12 letih, ko sem kupila svoj prvi vinilni singel Paranoid skupine Black Sabbath. Čez nekaj dni pa sem na svoji najljubši radijski postaji prvič slišala Angie skupine Rolling Stones. Od takrat zame skoraj ni bilo ničesar drugega ali lepšega kot poslušanje glasbe in spoznavanje vedno več novih skupin in pevcev, katerih glasba me je ponesla v druge svetove. V mislih sem pogosto letela skozi vesolje, pojavljalo se je vedno več podob in dobila sem jasno predstavo o tem, kako želim živeti: biti svobodna, pustiti stari svet za seboj, vedno odkrivati nove stvari, sama ustvarjati glasbo ... To so bili takrat močni občutki, ampak točno tako se je pozneje vse skupaj zgodilo.

Za nas kot skupino je bila pesem takrat očiten Nenin naslednji singel. Vendar je ta odločitev pri naši založbi povzročila pravo paniko in poskušali so narediti vse, da bi nas odvrnili od tega. Njihov glavni argument je bil, da pesem ni imela refrena in zato ne bi bila dovolj komercialna!

Prvi singel skupine Nena, Nur geträumt, se je v enem dnevu prodal v 40 tisoč izvodih in v enem dnevu ste po­stali številka ena v Nemčiji. Vaš naslednji, 99 Luftballons, vas je katapultiral po vsem svetu. Kako zdaj gledate na ta takojšnji uspeh? Kako je bilo videti ameriško lestvico, na kateri so bili Van Halen s skladbo Jump na prvem mestu in Nena z nemško različico 99 Luftballons na drugem?

Ko je prišel klic iz New Yorka in nam je precej navdušena oseba z naše založbe povedala, da se pesem 99 Luftballons brez prestanka predvaja na ameriških radijskih postajah in da je na poti do vrha ameriške lestvice, se še vedno spominjam, kako smo vsi bruhnili v smeh. To je bila namreč naša standardna reakcija, kadar smo izvedeli kaj neverjetnega. In kadar koli me vprašajo o Balonih, se spomnim smešne zgodbe. Za nas kot skupino je bila pesem takrat očiten Nenin naslednji singel. Vendar je ta odločitev pri naši založbi povzročila pravo paniko in poskušali so narediti vse, da bi nas odvrnili od tega. Njihov glavni argument je bil, da pesem nima refrena in zato ni dovolj komercialna! (smeh) Še danes se vsakič, ko govorim o tem, na glas smejim. Hvala bogu, da se nismo pustili prepričati, tako da naša založba ni mogla storiti ničesar, absolutno ničesar ... Kmalu zatem so po Balonih po vsem svetu začele deževati zlate plošče in še danes ljudje na Neninih koncertih pojejo pesem od začetka do konca, čeprav nima refrena. (smeh) Obožujem to pesem, in dokler bom na odru, ne bo Neninega koncerta brez 99 Luftballons.

Ta fotografija je resnično prišla v vse medije in več mesecev so me v vsakem intervjuju spraševali o njej in me žalili. (smeh) Povzročila je veliko razburjenja. Ampak ali ni bila pozneje celo Madonna tista, ki je poskušala z neobritimi podpazduhami izzvati ljudi?

Malo ljudi ve, da ste že pred tem peli v skupini The Stripes in z njo izdali eno ploščo. Kakšna je bila razlika med nedolžnimi dnevi s skupino The Stripes in nenadnim uspehom skupine Nena?

Leta 1977 sem prvič stala na odru s svojo prvo skupino in odigrala svoj prvi koncert v živo. Bilo je v mladinskem centru v mojem rojstnem mestu Hagen. Stara sem bila 17 let in se spominjam vsega, kot bi bilo danes. Dneva, kraja in predvsem dejstva, da nisem hotela na oder! (smeh) Meni bi bilo čisto dovolj in v redu, da bi s skupino ustvarjali le glasbo na vajah, tam peli in igrali kitaro. Nekega dne pa je nekdo prišel mimo in nas vprašal, ali bi radi zaigrali nekaj pesmi na majhnem glasbenem festivalu. Teden dni pred koncertom sem se začela počutiti slabo in nisem več mogla zatisniti oči. Potem je prišel veliki dan in kar naenkrat sem se znašla na odru. Pela sem pred 28 ljudmi, med katerimi je bila vsaj polovica naših družinskih članov in prijateljev. Ampak počutila sem se super, kot da že vse življenje ne počnem nič drugega. Bili smo dobri. Lokalni tisk je poročal o našem koncertu in nas hvalil. Kmalu zatem smo podpisali pogodbo z založbo in ljudje na ulici so me že takrat prepoznali. (smeh) Tako se je vse začelo in od takrat je šla glasbena kariera le gladko in strmo navzgor.

Kot sem omenil, sem imel vaše slike na steni in na mnogih ste imeli neobrite podpazduhe. Pri nas nič neobičajnega v tistih časih. Pozneje pa sem izvedel, da so vaše neobrite podpazduhe povzročile pravi škandal v angleško govorečih državah!

O ja, to je bilo zelo, zelo smešno. V Angliji je to povzročilo pravi škandal, zanje je bilo to nekaj popolnoma nesprejemljivega. Drugod, z Nemčijo vred, pa se za to ni nihče zmenil. Ta fotografija je resnično prišla v vse medije in več mesecev so me v vsakem intervjuju spraševali o njej in me žalili. (smeh) Povzročila je veliko razburjenja. Ampak ali ni bila pozneje celo Madonna tista, ki je poskušala z neobritimi podpazduhami izzvati ljudi?

Ko sem se pogovarjal z Davidom Hasselhoffom, je še vedno izredno ponosen na svojo pesem Looking for Freedom, ki je bila na prvem mestu lestvic, ko je padel Berlinski zid. Tudi vaša 99 Luftballons ima konotacije Zahodni Berlin – Vzhodni Berlin. Z Rolling Stonesi vmes. Kakšna je zgodba?

Naš kitarist Carlo Karges je dobil vizijo za pesem, ko smo bili leta 1982 vsi iz benda na koncertu Rolling Stonesov v Berlinu. Na koncu nastopa so Stonesi spustili balone, ki jih je veter odnesel proti zidu in nato čez zid, proti Vzhodni Nemčiji. Istega večera je napisal besedilo, mi naslednji dan na vajah dal na roke popisan list papirja in z nasmehom rekel: preberi. Prebrala sem ga na glas: »Če imaš nekaj časa zame, ti bom zapel pesem o 99 balonih na poti proti obzorju.« Takoj me je ganilo in v tistem trenutku sva oba vedela, da se nekaj bliža. Nisva imela natančne predstave o tem, le občutek, da se bo s to pesmijo zgodilo nekaj velikega.

Kako pa se spominjate tistih dni, ko je padel zid?

Takrat sem bila v Berlinu. To, da sem to lahko doživela, je bilo zame veliko darilo. Ljudje so se povsod objemali in poljubljali na ulicah in solze veselja so mi tekle po licih. Kamor koli si pogledal, samo veselje. Tega ne bom nikoli pozabila. Ko sem napisala pesem Wunder gescheh'n (Čudeži se dogajajo), nisem vedela, da bomo malo pozneje dejansko doživeli ta neverjetni čudež padca Berlinskega zidu.

Čeprav ste mednarodno poznani predvsem po 99 balonih, pa v Nemčiji vaša kariera nikoli ni ugasnila. Leta 2005 ste recimo s skladbo Liebe ist znova osvojili vrh nemške letvice, 22 let po 99 balonih …

Merilo za dobro pesem ni priljubljenost ali uvrstitev na lestvicah. Ko sem leta 1977 ustanovila svojo prvo skupino, nisem imela pojma o zlatih ploščah; sploh nisem vedela, da kaj takega obstaja. Šlo je za ustvarjanje glasbe in oblikovanje lastnega prostora z glasbo, ne da bi me pri tem nadzorovali drugi. To je dalo občutek svobode in ta notranja svoboda je ostala z mano. Ne dam je in še naprej bom pisala pesmi, ki jih sama z veseljem pojem, ne glede na uspeh.

Nena: sobota, 4. oktobra, Media center, Ljubljana

Videti je, kot da ste stalno na turneji in koncerte imate napovedane do konca prihodnjega leta. Zdaj pa prvič prihajate v Slovenijo …

Še nikoli nisem nastopila v Ljubljani in zelo sem vesela in hvaležna, da imam letos to priložnost. Dali bomo vse od sebe in prepričana sem, da se bomo imeli skupaj odlično. Veselimo se glasnega, udarnega rock koncerta z obilico čustev in srca, seveda pa ne bo manjkalo niti tihih, kurjo polt vzbujajočih trenutkov. Podali se bomo na potovanje skozi več kot 40 let Nenine glasbe. Vabim vas, da z nami zapojete, zaplešete in se nasmejite. Praz­nujmo življenje, še posebno v teh zahtevnih časih.