Nenadna tema in hlad ob 15.13

V nebo smo zrli že v Pensilvaniji, natanko dve uri vožnje iz prestolnice Washington do najbližje točke popolnega sončnega mrka. »Pensilvanija je za iskanje sreče«, je pozdrav ob avtocesti spomnil na domovino deklaracije o neodvisnosti. Romarje, ki so se odpravili na zadnje doživetje Luninega prekritja Sonca pred letom 2044 v Severni Ameriki, so zanimali le oblaki – bomo v Clevelandu videli ognjeno krono?

Vremenarji so prebivalce ves dan obveščali o gibanju oblakov, prav tako meteorologi drugih mest in naselij na tokratni »poti totalnosti«, kakor so poimenovali območje popolnega mrka. Več sreče so imeli v New Yorku, manj v Teksasu, zadovoljni so lahko bili v Indianapolisu ter na koncu tudi v Clevelandu, kjer je naseljena tudi največja slovenska skupnost zunaj matične države