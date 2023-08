Nenavadna dolgovrata lepotica

Glavne značilnosti žirafe so izjemno dolg vrat in dolge noge, rogovom podobni izrastki na glavi in lisasti vzorci dlake, ki so prvenstveno namenjeni kamuflaži v naravi. No, v živalskem vrtu Tennessee v ZDA se je skotila menda prva nelisasta oziroma enobarvna žirafa na svetu.

Samička se je skotila 31. julija in je rjava. Že ob kotitvi je od glave do pet merila 180 centimetrov, zanjo skrbijo tako njena mama kot uslužbenci v živalskem vrtu.

FOTO: Bright's Zoo/Reuters

Vsaka žirafa – razen torej te iz Tannesseeja - ima sicer edinstven vzorec. Pod kožo lis je tudi poseben sistem žil, ki žirafi omogoča, da se hladi skozi središče vsake lise. V živalskem vrtu bodo posebnico izkoristili za ozaveščanje o ogroženosti žiraf v naravi. V Afriki se njen življenjski prostor namreč krči, še vedno so tudi pogoste tarče krivolovcev.

Samička je že zdaj visoka skoraj dva metra. FOTO: Bright's Zoo/Reuters

»Malčica« za zdaj še nima imena, izbrali ga bodo na javnem natečaju, med predlaganimi imeni pa so Kipekee, ki v svahiliju pomeni edinstvena, Firayali ali nenavadna, Shakiri, ki pomeni najlepša in Jamella – »tista z veliko lepote«.