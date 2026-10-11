Najboljši štrudel sta spekli nadarjeni dijakinji

V okviru Praznika kozjanskega jabolka so tudi letos izvedli tekmovanji v peki jabolčnega štrudla in izdelavi najdaljšega jabolčnega olupka.

Dež je peko peko štrudla prestavil v Dom krajanov Podsreda, ki je bildovolj velik za enajst ekip, vsako sta sestavljala dva tekmovalca. Sodelujoči so morali s seboj prinesti kilogram že pripravljenega vlečenega testa, ki so ga zatem sami razvlekli. Organizatorji so zagotovili jabolka iz visokodebelnih sadovnjakov, sladkor, olje, moko in servirni krožnik.

Zmagali nadarjeni dijakinji

FOTO: Kozjanski park

Pri pripravi štrudla so bile dovoljene le še naslednje dodatne sestavine: drobtine, cimet, limona, vaniljev sladkor in sladkor v prahu. Jabolk tekmovalci niso smeli lupiti. Pripravljene štrudle so spekli v bližnji pekarni, nato pa so jih tekmovalci okrasili in predložili ocenjevalni komisiji.

Komisijo za ocenjevanje štrudlov so sestavljali Dušan Andrej Kocman, častni občan Občine Kozje in predsednik komisije, Jasmina Resnik iz Pekarne Resnik, Francka Javeršek iz Društva kmetic Ajda in Tatjana Kotnik iz Kozjanskega parka.

Letošnji zmagovalki sta postali Alyna Toš in Tija Težak, dijakinji Izobraževalnega centra Piramida Maribor, ki sta tekmovali pod imenom Piramidine jabolčne navihanke.

Tudi letos so pripravili tudi tekmovanje v lupljenju jabolk, v katerem so se tekmovalci pomerili v spretnosti in natančnosti ter poskušali olupiti čim daljši jabolčni olup.

Med 16 tekmovalci je bila letos najuspešnejša Olga Simončič, ki je olupila kar 4,69 metra dolg jabolčni olup. Za drugo mesto je bil potreben olupek, dolg 2,61 metra, za tretje pa 2,26 metra.