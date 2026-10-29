Neoprostljiva napaka »diktatorja« Mbappeja

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe se dolgo ni zavedal, kaj je pravzaprav izrekel v spletni pogovorni oddaji The Bridge to pomlad, ko ga je nekdo vprašal, katera od fotomontaž z njegovim obrazom mu je najbolj všeč. Najbolj smešna je tista, je odgovoril 27-letni kapetan madridskega Reala, na kateri je njegov obraz s pomočjo Photoshopa prilepljen na portret »nekega tipa, mislim, da je kitajski diktator«. Dolgo je trajalo, preden je videoposnetek pritegnil pozornost kitajskih oblasti. Nihče od ustvarjalcev intervjuja si ni niti predstavljal, da bi lahko sprožil tako silovit odziv Pekinga, pa tudi samih kitajskih državljanov. Večina Mbappejevih oboževalcev je namreč vedela le to, da ga soigralci francoskega napadalca pogosto kličejo »diktator«, ker rad postavlja pravila igre. Med ...