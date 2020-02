Nepalska četverica poskuša z rekordnim zimskim vzponom na Everest

Everest je v tem letnem času sicer precej manj oblegan kot poleti. FOTO: Prakash Mathema/AFP



Minus 40 stopinj in močan veter

Skupina šerp bo v samo petih dneh poskušala osvojiti najvišjo goro sveta. Ciljajo na nov rekord, če jim uspe, bo to tudi prvi zimski vzpon na Everest v več kot četrt stoletja. Zadnji je uspel leta 1993 japonski ekipi.»Zimske hitrostne ekspedicije še ni bilo, radi bi postavili nov rekord,« je novinarjem povedal vodja ekipe, ki se je na Everest povzpel že osemkrat. 34-letnik pri vzponu ne bo uporabljal dodatnega kisika. Doslej je zimski vzpon brez dodatnega kisika uspel le enemu plezalcu, Nepalcu, in sicer decembra leta 1987, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Tašiju Lakpi Šerpi se bodo pridružili še trije alpinisti –in. Vsi so 8848 metrov visoki Everest osvojili po najmanj dvakrat. »Goro poznam. Pripravljeni smo, dobro smo se aklimatizirali. Tveganje lahko učinkovito zmanjšamo prav z dobro aklimatizacijo,« je pojasnil Lakpa Šerpa.Nepalski alpinisti v baznem taboru na Everestu ne bodo sami. Tam sta namreč še dve ekipi, ki čakata na idealne razmere za naskok vrha. Dobro znani španski alpinist Alex Txikon , v njegovi ekipi sta šein, ter Nemec. Vsi upajo, da bodo prekinili urok neuspešnih zimskih odprav na Everest. Dovoljenje za zimski vzpon traja do konca februarja. Španska trojica naj bi poskušala osvojiti vrh brez dodatnega kisika.Okolje na gori je vse prej kot prijazno že sicer, zimska sezona vse skupaj še poslabša. Temperature se redno spustijo pod minus 40 stopinj Celzija , občutek mraza še poslabša močan veter. V teh pogojih izpostavljena koža zmrzne v manj kot petih minutah, kar lahko resno ogrozi življenje alpinistov. Everest je v tem letnem času sicer precej manj oblegan kot poleti , ko je tam vrhunec sezone in se nanj vijejo trume alpinistov. Večina jih na idealno vremensko okno čaka aprila in maja. Lani, ko je bila sezona rekordna, so našteli rekordnih 885 ljudi, ki so poskušali splezati na najvišjo goro sveta. Večina od teh je plezala z južne strani, le 241 jih je poskušalo s tibetanske.Žal je vse skupaj eskaliralo tudi v številu smrtnih žrtev. 11 ljudi je samo lani poleti umrlo na gori. Čeprav so nepalske pristojne službe obljubile, da bodo zvišale ceno za dovoljenje za vzpon in tako poskušale preprečiti gnečo na gori, letos iz vsega tega najbrž še ne bo nič, tudi zato, ker velja plezalni turizem za glavni vir prihodka, ki ga vsako leto pobere država. V Nepalu se nahaja osem od štirinajstih osemtisočakov.Osvajanje Everesta v jesenskem in zimskem času je bilo precej bolj popularno v 80. letih prejšnjega stoletja. Kot poroča Katmandu Post, je leta 1992 nepalska vlada nato prevzela bolj tržno naravnano politiko in Everest tako rekoč na pladnju ponudila vsem tudi v spomladanski sezoni. Zaradi bolj ugodnih razmer so plezalci nato množično začeli plezati na goro aprila in maja.