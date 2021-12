Edinstveno doživetje: Ana Roš vam bo kuhala v Ljubljani

Decembra imamo vedno dovolj izgovorov, da si pričaramo nekaj posebnega. Nekaj, kar se bo vpisalo med najbolj nepozabne trenutke leta in česar se boste radi spominjali tudi na stara leta.

In ko imamo v mislih neprecenljive trenutke, se pogosto vmes znajde tudi kulinarika. In ko imamo v mislih vrhunsko kulinariko, je Ana Roš nedvomno tista, ki nam jo bo znala najbolje pričarati. In tukaj je tista prava priložnost, o kateri ste doslej lahko samo sanjali.

Vabljeni v Mastercard pop-up restavracijo PRICELESS v Atriju glavne pošte na Čopovi ulici v Ljubljani med 6. in 11. decembrom.

Odlična kulinarika v edinstvenem ambientu

Mastercard skupaj s Hišo Franko in svetovno priznano kuharsko mojstrico Ano Roš, edino nosilko dveh Michelinovih zvezdic v Sloveniji, predstavlja edinstveno pop-up restavracijo, oblikovano ob lansiranju najnovejših ekskluzivnih ugodnosti za imetnike premium kartic Mastercard World in Mastercard World Elite.

FOTO: Suzan Gabrijan

Ana bo namreč iz idiličnega Posočja svoje kulinarične kreacije za nekaj dni preselila tudi v Ljubljano in poskrbela za nepozabno doživetje. Že lokacija ima simbolni pomen, pop-up restavracija bo med 6. in 11. decembrom namreč v čudovitem ambientu Atrija glavne pošte v Ljubljani. Pošta je skozi zgodovino združevala ljudi in tudi tokrat bo z nepozabnimi spomini povezala bližnje.

In v tem čarobnem ambientu, kjer se bosta srečali zgodovina in sodobna kulinarika, bo Ana pričarala doživetja z veliko začetnico. Že dejstvo, da bo za vas kuhala sedma najboljša chefinja na svetu, je odličen razlog za udeležbo, podatek, da bo posebej za ta dogodek pripravila ekskluzivni osemhodni meni z največjimi uspešnicami Hiše Franko, pa je nedvomno priložnost, ki je ne smete zamuditi.

V prestolnici se bodo tako od 6. do 11. decembra na krožnikih znašle tudi jedi, ki jih danes niti v Hiši Franko ni več moč okusiti. V tem nepozabnem kulinaričnem tednu boste tako okusili prvovrstno praznično kosilo, ki se bo začelo ob 12. uri, v soboto pa se lahko udeležite tudi večerje izpod rok naše najbolj priznane kuharske mojstrice in njenih sodelavcev iz Hiše Franko. Tako boste resnično v slogu zaključili leto in se veselili prihajajočega.

»Doživetja so tista, ki nas navdihujejo, povezujejo in omogočajo neprecenljive spomine, zato je glavno poslanstvo podjetja Mastercard, da ustvarja doživetja, ki nagovarjajo čute. Ne le, da bodo gostje lahko uživali v vrhunski gurmanski izkušnji, vsak bo imel možnost svoje doživetje deliti s svojimi ljubljenimi, ki na dogodku iz različnih razlogov ne bodo prisotni,« je povedal Aleš Petejan, vodja marketinga pri Mastercard Slovenija.

Skrajni čas je torej, da se vsaj za kakšen trenutek vrnemo v 'normalnost' in spišemo nove nepozabne spomine, za katere bodo poskrbeli Mastercard s Hišo Franko in vrhunsko chefinjo Ano Roš.

Zato ne zamudite izjemne priložnosti, rezervirajte mizo na Priceless-popup.si ter ne spreglejte posebne ugodnosti ob plačilu s kartico Mastercard!

Naročnik oglasne vsebine je Mastercard