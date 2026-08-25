Beneški otok naprodaj, cena padla za polovico

V Italiji odmeva nepremičninska ponudba, ki je zanesljivo nadstandardna. Za zajetno število evrov je mogoče kupiti zaseben otok Crevan v beneški laguni, ki ima za soseda znamenita otoka Burano in Torcello, na njem pa je mala utrdba iz časa Napoleona, ki je leta 1797 zapečatil stoletja beneške republike in jih poslal v zgodovino.

Zasebni otok, ki ga trži nepremičninska družba Lionard Luxury Real Estate, obsega 5700 kvadratnih metrov in deluje kot velik vrt sredi lagune, s slikovitim razgledom na omenjena otoka. Omenjena utrdba meri 215 kvadratnih metrov in je preurejena v stanovanjsko rezidenco. Otok ima še notranji kanal in dva zasebna priveza.

Cena je 5,5 milijona evrov, navaja portal all'Adnkronos. Lionard Luxury Real Estate sicer cene javni ni objavil in je predmet pogajanj, a je znano, da je bil ta otok pred leti naprodaj za veliko višjo ceno. Beneška La Nuova Venezia je leta 2015 poročala, da je bila nekoč cena celo 12 milijonov, tedaj pa so jo znižali na 9.