  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Nepričakovani stroški ne sodijo v tvoje plane? Zdaj lahko prihraniš 30 %

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    Načrtov je veliko, nepričakovani stroški pa lahko hitro posežejo v denar, ki si ga namenil drugim stvarem. FOTO: Zavarovalnica Generali
    Galerija
    Načrtov je veliko, nepričakovani stroški pa lahko hitro posežejo v denar, ki si ga namenil drugim stvarem. FOTO: Zavarovalnica Generali
    Naročnik oglasne vsebine je zavarovalnica Generali
    25. 9. 2026 | 09:55
    9:51
    A+A-

    Morda že imaš vstopnico za koncert, načrtuješ vikend v tujini ali varčuješ za nov telefon, smuči, svoj avto ali selitev na svoje. Ko imaš denar že razporejen za stvari, ki se jih veseliš, te lahko preseneti strošek, ki ga nisi imel v načrtu.

    V stanovanju se ti lahko pokvari pralni stroj, na smučanju si poškoduješ koleno ali na poti v tujini potrebuješ zdravnika. Kuža zboli in veterinarski račun je precej višji, kot si pričakoval, ali pa poškoduješ avto. Takšne stvari imajo precej zoprno lastnost: ne vprašajo, ali si denar namenil za kaj drugega. Takrat se pokaže smisel zavarovanja, saj lahko ublaži finančne posledice takšnega zapleta.

    Zavarovalnica Generali zato mladim med 18. in 35. letom v okviru akcije Mladi 30 ponuja 30 odstotkov popusta pri sklenitvi izbranih novih zavarovanj. Tako ti lahko ostane več manevrskega prostora za stvari, za katere bi denar raje porabil – ker imaš boljše plane.

    Začni pri svojem življenju, ne pri seznamu zavarovanj

    Vprašanje »Katero zavarovanje potrebujem?« marsikomu ne pomeni veliko. Precej lažje je začeti drugače: kaj bi ti ta hip povzročilo največ težav, če bi šlo kaj narobe? Če imaš svoj avto in ga vsak dan potrebuješ za pot v službo ali na fakulteto, bo odgovor morda povezan z avtomobilom. Če velik del leta preživiš na kolesu ali električnem skiroju, so pomembnejša tveganja, povezana s temi prevoznimi sredstvi. Če veliko potuješ, se srečuješ z drugačnimi tveganji kot nekdo, ki večino časa preživi doma.

    Če si pravkar uredil svoje prvo stanovanje ali imaš psa, za katerega so stroški zdravljenja lahko zelo visoki, dobro veš, kako hitro nepričakovan strošek poseže v proračun za prihodnjih nekaj mesecev. Zato je pri izbiri zavarovanja smiselno izhajati iz svojega vsakdana in razmisliti, kateri dogodki bi ti povzročili največ finančnih težav.

    Avto je svoboda, dokler ne pride račun

    Prvi lasten avto prinese več svobode, z njim pa tudi stroške, ki hitro postanejo pomemben del osebnega proračuna. FOTO: Zavarovalnica Generali
    Prvi lasten avto prinese več svobode, z njim pa tudi stroške, ki hitro postanejo pomemben del osebnega proračuna. FOTO: Zavarovalnica Generali

    Prvi lasten avto za marsikoga pomeni precej več samostojnosti, saj ni več treba preverjati javnega prometa, se dogovarjati za skupne prevoze ali usklajevati, kdo bo vozil. Z več svobode pa pride tudi več stroškov, ki jih prej morda sploh nisi opazil, od registracije in servisa do pnevmatik in zavarovanja, zato avtomobil hitro postane pomemben del mesečnega oziroma letnega proračuna.

    V akcijo Mladi 30 so vključena tudi avtomobilska zavarovanja, ki jih skleneš pri zastopniku ali na spletu, vključno z zavarovanjem motorja oziroma zavarovanjema Moja prva polica in G24 Mladi voznik za tiste, ki imajo manj vozniških izkušenj. Če gre za novo zavarovanje, sklenjeno za najmanj eno leto, lahko mladi izkoristijo 30-odstotni popust, medtem ko obnova obstoječega zavarovanja v to ugodnost ni vključena.

    Vikend v tujini se lahko hitro podraži

    Spontan oddih za nekaj dni je danes lahko stvar nekaj klikov. Letalska vozovnica, apartma, nahrbtnik in greš. Manj prijeten del spontanosti se začne, če v tujini potrebuješ nujno zdravniško pomoč, izgubiš prtljago ali se zgodi kaj drugega, česar ob nakupu vozovnice nisi predvidel.

    Med zavarovanji, vključenimi v Mladi 30, je zato tudi celoletno zavarovanje Tujina, individualno ali družinsko, vključno z G24 Tujina, ki jih skleneš pri zastopniku ali na spletu. To je lahko zanimivo predvsem za tiste, ki čez leto večkrat skočijo čez mejo, pa naj bo za nekaj dni na morje, smučanje, na koncert ali daljše potovanje.

    Tudi kolo, skiro in kuža prinašajo nepredvidene stroške

    Že na videz manjši zaplet lahko hitro udari po denarnici. Če se s kolesom vsak dan voziš po mestu ali ob koncu tedna odhajaš na daljše ture, lahko poškodba, okvara ali škoda, povzročena komu drugemu, hitro prinese strošek, na katerega nisi računal. V ponudbi Mladi 30 sta zato tudi G24 Kolesar in G24 MikroGO.

    Tudi pri psu se lahko stroški hitro povečajo, saj lahko povsem zdrav kuža že naslednji dan potrebuje pregled, diagnostiko ali zdravljenje. Prav zato je med zavarovanji, za katera v okviru akcije Mladi 30 velja popust, tudi G24 Kuža.

    Za kužka bi naredil marsikaj. Dobro je, če te ob nepričakovanem obisku veterinarja ne preseneti še račun. FOTO: zavarovalnica Generali
    Za kužka bi naredil marsikaj. Dobro je, če te ob nepričakovanem obisku veterinarja ne preseneti še račun. FOTO: zavarovalnica Generali

    Ko je pomembnejše, da prideš hitro do zdravnika

    Ne gre vedno za avto, kolo ali stanovanje, saj so nepričakovani stroški lahko povezani tudi z zdravjem. Zaradi poškodbe ali bolezni lahko hitro potrebuješ specialistični pregled ali dodatne preiskave. Med zavarovanji v akciji Mladi 30 so tudi Specialisti z asistenco, ki vključujejo dostop do specialističnih pregledov in preiskav, ter individualna in družinska nezgodna zavarovanja. Za starše, ki bi nezgodno zavarovali svoje otroke, pa je popust na voljo tudi za nezgodno zavarovanje otrok in mladine do 26. leta.  

    Če se med vsemi možnostmi in zavarovalniškimi izrazi težko znajdeš, ni treba poznati razlik med vsemi produkti – preprosto izpolni kratek spletni kviz, ki temelji na konkretnih situacijah iz vsakdana, denimo kaj želiš zaščititi in kateri nepričakovani stroški bi te najbolj prizadeli.

    Prvo stanovanje pomeni tudi prve stvari, za katere odgovarjaš sam

    Z lastnim stanovanjem prevzameš tudi odgovornost za račune, popravila in škodo, ki je nisi načrtoval. FOTO: zavarovalnica Generali
    Z lastnim stanovanjem prevzameš tudi odgovornost za račune, popravila in škodo, ki je nisi načrtoval. FOTO: zavarovalnica Generali

    Selitev od doma prinese veliko prijetnih novosti, od prvega ključa svojega stanovanja in kavča, ki si ga izbral sam, do občutka, da lahko prostor končno urediš po svoje. A osamosvojitev spremljajo tudi manj prijetne obveznosti, saj moraš sam poskrbeti za račune, popravila in stroške, za katere prej morda niti nisi vedel, koliko znašajo.

    Ko začneš prevzemati odgovornost za svoj dom in vse, kar je v njem, postane pomembno tudi, kako bi finančno zmogel večjo škodo, zato je med zavarovanji, za katera lahko mladi v okviru akcije Mladi 30 pridobijo popust, tudi Paket Dom.

    Dve zavarovanji, še ena ugodnost

    Akcija Mladi 30 poleg popusta vključuje tudi dodatno ugodnost. Kdor sklene dve različni zavarovanji, lahko ob izpolnjevanju pogojev prejme darilni bon v vrednosti 20 evrov ter izbira med bonom za Wolt, MOL ali Eventim.

    Pri tej ugodnosti veljajo malo drugačna pravila kot pri 30-odstotnem popustu. V kombinacijo dveh zavarovanj se lahko poleg zavarovanj iz akcije vključijo tudi življenjska zavarovanja, za pridobitev darila pa lahko štejejo tudi obnove ustreznih obstoječih zavarovanj. Z dvema različnima zavarovanjema lahko pokriješ različne situacije, ki so zate dejansko pomembne. Ni treba zavarovati vsega, smiselno pa je vedeti, pri katerih stroških bi najtežje posegel v lasten žep.

    Finančna samostojnost ima tudi manj zabavno stran

    Prva redna plača vzbudi dober občutek, še posebno takrat, ko lahko sam poravnaš najemnino, registracijo avtomobila ali dopust. Z večjo finančno samostojnostjo pa postopoma pridejo stroški, za katere so prej pogosto poskrbeli starši, zato začneš drugače razmišljati o tem, kaj lahko pokriješ sam in pri čem bi nepričakovan izdatek najbolj obremenil tvoj proračun.

    Z akcijo Mladi 30 ti zavarovalnica Generali pomaga, da do zaščite prideš ugodneje. Ker imaš boljše plane.

    Mladi 30 na kratko

    Kdo? Mladi, ki so na dan sklenitve zavarovanja stari od 18 do vključno 35 let.

    Kaj? 30-odstotni popust pri sklenitvi izbranih novih zavarovanj za najmanj eno leto.

    Katera zavarovanja? Med drugim avtomobilsko zavarovanje, G24 Avto, G24 Motor, Moja prva avto polica oziroma G24 Mladi voznik, Paket Dom, celoletno zavarovanje Tujina, Specialisti z asistenco, nezgodna zavarovanja, G24 Kolesar, G24 MikroGO in G24 Kuža.

    Še dodatna ugodnost? Ob sklenitvi dveh različnih zavarovanj lahko ob izpolnjevanju pogojev prejmeš darilni bon za Wolt, MOL ali Eventim v vrednosti 20 evrov. Pri pogojih za darilo se upoštevajo tudi nekatera življenjska zavarovanja in obnove.

    Do kdaj? Ugodnosti akcije Mladi 30 so na voljo od 7. septembra 2026 do 31. marca 2027. Darilo je mogoče pridobiti do 31. decembra 2026 oziroma do razdelitve vseh predvidenih daril.

    Kje izveš več? Preveri ponudbo na spletni strani Generali Mladi 30, opravi kratek kviz in preveri, katera zavarovanja lahko skleneš tudi na spletu.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kriptovalute

    Aplikacija bitstamp pred velikimi spremembami. Kaj to pomeni za uporabnike?

    Od sredine letošnjega novembra prek aplikacije bitstamp ne bo več mogoče trgovati s kriptovalutami.
    Aleksandar Lukić 24. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Melania Trump o odraščanju v komunistični Sloveniji: Nič mi ni manjkalo

    V pogovoru za Fox News je ameriška prva dama spregovorila tudi o razumevanju svobode ter svojem prizadevanju za vrnitev ukrajinskih otrok k njihovim družinam.
    24. 9. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v kolesarstvu 2026

    Roglič o peklenski trasi v Montrealu: Morda sem prestopil mejo in pretreniral

    Slovence v nedeljo čaka 273,7 kilometra dolga dirka s 3800 višinskimi metri, Roglič pa priznava, da bo šele na cesti videl, koliko moči mu je ostalo po Vuelti.
    24. 9. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Iz nekdanje drvarnice je nastal dom na vsega 25 kvadratnih metrih

    Nekdanja drvarnica v Ajdovščini je postala dom na vsega 25 kvadratnih metrih. Premišljena zasnova pokaže, koliko zmore majhen prostor.
    23. 9. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    V osmih tednih do konkretnih rezultatov

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ključi stanovanja v roki. Kaj vas čaka zdaj?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Vaš konkurent kupuje dražjo elektriko, a zanjo plača manj. Kako?

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Investicije

    Sandoz, Novartis in Krka s krepko več kot dvema milijardama evrov naložb

    Sandoz prihodnji teden odpira največjo neposredno posamično tujo naložbo. Novartis končuje enega največjih naložbenih ciklov
    Nejc Gole 25. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zagreb bo stičišče razprave o prihodnosti kapitala

    Podpredsednik hrvaške vlade bo 20. oktobra v Zagrebu slavnostni govorec konference Kapitalski trgi 2026, ki bo v ospredje postavila prihodnost finančnih trgov.
    24. 9. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Pomoč podjetjem za energetsko prenovo stavb

    Novi instrument je kombinacija ugodnega posojila in nepovratne podpore v obliki možnega delnega odpisa glavnice kredita.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Premalo izmenjave informacij o kibernetskih nevarnostih

    Evropsko računsko sodišče: Revizorji opozarjajo na informacijske vrzeli na področju kibernetske varnosti v EU
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    zavarovalnica Generalizavarovanjemladiživljenjsko zavarovanjeMladi 30avtomobilsko zavarovanjenezgodno zavarovanjeZavarovanje domazavarovanje psapromofinančna samostojnost
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    New York

    Susan Sarandon vklenjeno odvedli s protesta proti Netanjahuju

    Igralka, ki bo konec prihodnjega tedna praznovala 80 let, se je pridružila protestu, ki so ga proti vojni pripravili člani judovske skupnosti.
    25. 9. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Boks

    Znano, koliko bosta z »dokončnim obračunom« zaslužila Joshua in Fury

    Čeprav sta oba britanska zvezdnika izgubila naslove svetovnega prvaka in status neporaženega boksarja, zanimanje za njun neposredni obračun ni upadlo.
    25. 9. 2026 | 10:48
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Slalom na divjih vodah

    Eva Alina Hočevar v finalu kajakašic

    Pred finalom sledi še moški polfinale s Petrom Kauzerjem, Martinom Srabotnikom in Lanom Tomincem. Popoldan se bodo za kolajne merili še kanuistke in kanuisti.
    25. 9. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    V Rusiji

    Kopitarjevemu soigralcu medved ubil očeta

    Dvainšestdesetletni Aleksander Kuzmenko je bil s skupino sedmih ribičev na izletu v južnosibirski regiji Tuva na meji z Mongolijo.
    25. 9. 2026 | 10:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Znanstvenica, ki je napisala ljubezenski roman: Liki so me presenetili

    Kemičarka in pisateljica Katja Rade o svojem prvencu, odnosih, pisanju intimnih prizorov in tem, koliko sebe je skrila v glavno junakinjo.
    Danaja Lorenčič 25. 9. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Slalom na divjih vodah

    Eva Alina Hočevar v finalu kajakašic

    Pred finalom sledi še moški polfinale s Petrom Kauzerjem, Martinom Srabotnikom in Lanom Tomincem. Popoldan se bodo za kolajne merili še kanuistke in kanuisti.
    25. 9. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    V Rusiji

    Kopitarjevemu soigralcu medved ubil očeta

    Dvainšestdesetletni Aleksander Kuzmenko je bil s skupino sedmih ribičev na izletu v južnosibirski regiji Tuva na meji z Mongolijo.
    25. 9. 2026 | 10:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Znanstvenica, ki je napisala ljubezenski roman: Liki so me presenetili

    Kemičarka in pisateljica Katja Rade o svojem prvencu, odnosih, pisanju intimnih prizorov in tem, koliko sebe je skrila v glavno junakinjo.
    Danaja Lorenčič 25. 9. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ARENA TEHNOLOGIJ

    »To je tisti 'Apollo učinek', ki ga Slovenija potrebuje.«

    Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRODELNI TEK

    Ta konec tedna: tek, kjer hitrost ne šteje

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

    Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
    21. 9. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam? (video)

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

    Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
    Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    Ljubljana ta konec tedna v pričakovanju pestrega dogajanja

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NEGA OBRAZA

    Skrivnost popolnoma spočite kože

    Spoznajte švicarski Teoxane, blagovno znamko, ki združuje natančnost estetske medicine in vrhunski luksuz v rituale za najlepšo kožo doslej.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

    Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
    21. 9. 2026 | 15:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OSKRBOVALNE VERIGE

    Kaj se dogaja v Zalogu

    Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

    Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

    Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 07:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

    Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    S to napravo prihranite 75 odstotkov

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

    »Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SONČNA PRIHODNOST

    Slovenske železnice razkrivajo novosti

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Peter Prevc brez olepševanja

    Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od izposojene opreme do svetovnega prvenstva: »Ne bi mogla biti brez tega« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    »Zgodila se mi je nesreča. Naj moja zgodba ne postane vaša« (video)

    »Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

    Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je novost pri skrbi za zobe

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORO

    Preden račun iz trgovine zmečkate, ga fotografirajte

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo