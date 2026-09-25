Nepričakovani stroški ne sodijo v tvoje plane? Zdaj lahko prihraniš 30 %

Morda že imaš vstopnico za koncert, načrtuješ vikend v tujini ali varčuješ za nov telefon, smuči, svoj avto ali selitev na svoje. Ko imaš denar že razporejen za stvari, ki se jih veseliš, te lahko preseneti strošek, ki ga nisi imel v načrtu.

V stanovanju se ti lahko pokvari pralni stroj, na smučanju si poškoduješ koleno ali na poti v tujini potrebuješ zdravnika. Kuža zboli in veterinarski račun je precej višji, kot si pričakoval, ali pa poškoduješ avto. Takšne stvari imajo precej zoprno lastnost: ne vprašajo, ali si denar namenil za kaj drugega. Takrat se pokaže smisel zavarovanja, saj lahko ublaži finančne posledice takšnega zapleta.

Zavarovalnica Generali zato mladim med 18. in 35. letom v okviru akcije Mladi 30 ponuja 30 odstotkov popusta pri sklenitvi izbranih novih zavarovanj. Tako ti lahko ostane več manevrskega prostora za stvari, za katere bi denar raje porabil – ker imaš boljše plane.

Začni pri svojem življenju, ne pri seznamu zavarovanj

Vprašanje »Katero zavarovanje potrebujem?« marsikomu ne pomeni veliko. Precej lažje je začeti drugače: kaj bi ti ta hip povzročilo največ težav, če bi šlo kaj narobe? Če imaš svoj avto in ga vsak dan potrebuješ za pot v službo ali na fakulteto, bo odgovor morda povezan z avtomobilom. Če velik del leta preživiš na kolesu ali električnem skiroju, so pomembnejša tveganja, povezana s temi prevoznimi sredstvi. Če veliko potuješ, se srečuješ z drugačnimi tveganji kot nekdo, ki večino časa preživi doma.

Če si pravkar uredil svoje prvo stanovanje ali imaš psa, za katerega so stroški zdravljenja lahko zelo visoki, dobro veš, kako hitro nepričakovan strošek poseže v proračun za prihodnjih nekaj mesecev. Zato je pri izbiri zavarovanja smiselno izhajati iz svojega vsakdana in razmisliti, kateri dogodki bi ti povzročili največ finančnih težav.

Avto je svoboda, dokler ne pride račun

Prvi lasten avto prinese več svobode, z njim pa tudi stroške, ki hitro postanejo pomemben del osebnega proračuna. FOTO: Zavarovalnica Generali

Prvi lasten avto za marsikoga pomeni precej več samostojnosti, saj ni več treba preverjati javnega prometa, se dogovarjati za skupne prevoze ali usklajevati, kdo bo vozil. Z več svobode pa pride tudi več stroškov, ki jih prej morda sploh nisi opazil, od registracije in servisa do pnevmatik in zavarovanja, zato avtomobil hitro postane pomemben del mesečnega oziroma letnega proračuna.

V akcijo Mladi 30 so vključena tudi avtomobilska zavarovanja, ki jih skleneš pri zastopniku ali na spletu, vključno z zavarovanjem motorja oziroma zavarovanjema Moja prva polica in G24 Mladi voznik za tiste, ki imajo manj vozniških izkušenj. Če gre za novo zavarovanje, sklenjeno za najmanj eno leto, lahko mladi izkoristijo 30-odstotni popust, medtem ko obnova obstoječega zavarovanja v to ugodnost ni vključena.

Vikend v tujini se lahko hitro podraži

Spontan oddih za nekaj dni je danes lahko stvar nekaj klikov. Letalska vozovnica, apartma, nahrbtnik in greš. Manj prijeten del spontanosti se začne, če v tujini potrebuješ nujno zdravniško pomoč, izgubiš prtljago ali se zgodi kaj drugega, česar ob nakupu vozovnice nisi predvidel.

Med zavarovanji, vključenimi v Mladi 30, je zato tudi celoletno zavarovanje Tujina, individualno ali družinsko, vključno z G24 Tujina, ki jih skleneš pri zastopniku ali na spletu. To je lahko zanimivo predvsem za tiste, ki čez leto večkrat skočijo čez mejo, pa naj bo za nekaj dni na morje, smučanje, na koncert ali daljše potovanje.

Tudi kolo, skiro in kuža prinašajo nepredvidene stroške

Že na videz manjši zaplet lahko hitro udari po denarnici. Če se s kolesom vsak dan voziš po mestu ali ob koncu tedna odhajaš na daljše ture, lahko poškodba, okvara ali škoda, povzročena komu drugemu, hitro prinese strošek, na katerega nisi računal. V ponudbi Mladi 30 sta zato tudi G24 Kolesar in G24 MikroGO.

Tudi pri psu se lahko stroški hitro povečajo, saj lahko povsem zdrav kuža že naslednji dan potrebuje pregled, diagnostiko ali zdravljenje. Prav zato je med zavarovanji, za katera v okviru akcije Mladi 30 velja popust, tudi G24 Kuža.

Za kužka bi naredil marsikaj. Dobro je, če te ob nepričakovanem obisku veterinarja ne preseneti še račun. FOTO: zavarovalnica Generali

Ko je pomembnejše, da prideš hitro do zdravnika

Ne gre vedno za avto, kolo ali stanovanje, saj so nepričakovani stroški lahko povezani tudi z zdravjem. Zaradi poškodbe ali bolezni lahko hitro potrebuješ specialistični pregled ali dodatne preiskave. Med zavarovanji v akciji Mladi 30 so tudi Specialisti z asistenco, ki vključujejo dostop do specialističnih pregledov in preiskav, ter individualna in družinska nezgodna zavarovanja. Za starše, ki bi nezgodno zavarovali svoje otroke, pa je popust na voljo tudi za nezgodno zavarovanje otrok in mladine do 26. leta.

Če se med vsemi možnostmi in zavarovalniškimi izrazi težko znajdeš, ni treba poznati razlik med vsemi produkti – preprosto izpolni kratek spletni kviz, ki temelji na konkretnih situacijah iz vsakdana, denimo kaj želiš zaščititi in kateri nepričakovani stroški bi te najbolj prizadeli.

Prvo stanovanje pomeni tudi prve stvari, za katere odgovarjaš sam

Z lastnim stanovanjem prevzameš tudi odgovornost za račune, popravila in škodo, ki je nisi načrtoval. FOTO: zavarovalnica Generali

Selitev od doma prinese veliko prijetnih novosti, od prvega ključa svojega stanovanja in kavča, ki si ga izbral sam, do občutka, da lahko prostor končno urediš po svoje. A osamosvojitev spremljajo tudi manj prijetne obveznosti, saj moraš sam poskrbeti za račune, popravila in stroške, za katere prej morda niti nisi vedel, koliko znašajo.

Ko začneš prevzemati odgovornost za svoj dom in vse, kar je v njem, postane pomembno tudi, kako bi finančno zmogel večjo škodo, zato je med zavarovanji, za katera lahko mladi v okviru akcije Mladi 30 pridobijo popust, tudi Paket Dom.

Dve zavarovanji, še ena ugodnost

Akcija Mladi 30 poleg popusta vključuje tudi dodatno ugodnost. Kdor sklene dve različni zavarovanji, lahko ob izpolnjevanju pogojev prejme darilni bon v vrednosti 20 evrov ter izbira med bonom za Wolt, MOL ali Eventim.

Pri tej ugodnosti veljajo malo drugačna pravila kot pri 30-odstotnem popustu. V kombinacijo dveh zavarovanj se lahko poleg zavarovanj iz akcije vključijo tudi življenjska zavarovanja, za pridobitev darila pa lahko štejejo tudi obnove ustreznih obstoječih zavarovanj. Z dvema različnima zavarovanjema lahko pokriješ različne situacije, ki so zate dejansko pomembne. Ni treba zavarovati vsega, smiselno pa je vedeti, pri katerih stroških bi najtežje posegel v lasten žep.

Finančna samostojnost ima tudi manj zabavno stran

Prva redna plača vzbudi dober občutek, še posebno takrat, ko lahko sam poravnaš najemnino, registracijo avtomobila ali dopust. Z večjo finančno samostojnostjo pa postopoma pridejo stroški, za katere so prej pogosto poskrbeli starši, zato začneš drugače razmišljati o tem, kaj lahko pokriješ sam in pri čem bi nepričakovan izdatek najbolj obremenil tvoj proračun.

Z akcijo Mladi 30 ti zavarovalnica Generali pomaga, da do zaščite prideš ugodneje. Ker imaš boljše plane.

Mladi 30 na kratko Kdo? Mladi, ki so na dan sklenitve zavarovanja stari od 18 do vključno 35 let. Kaj? 30-odstotni popust pri sklenitvi izbranih novih zavarovanj za najmanj eno leto. Katera zavarovanja? Med drugim avtomobilsko zavarovanje, G24 Avto, G24 Motor, Moja prva avto polica oziroma G24 Mladi voznik, Paket Dom, celoletno zavarovanje Tujina, Specialisti z asistenco, nezgodna zavarovanja, G24 Kolesar, G24 MikroGO in G24 Kuža. Še dodatna ugodnost? Ob sklenitvi dveh različnih zavarovanj lahko ob izpolnjevanju pogojev prejmeš darilni bon za Wolt, MOL ali Eventim v vrednosti 20 evrov. Pri pogojih za darilo se upoštevajo tudi nekatera življenjska zavarovanja in obnove. Do kdaj? Ugodnosti akcije Mladi 30 so na voljo od 7. septembra 2026 do 31. marca 2027. Darilo je mogoče pridobiti do 31. decembra 2026 oziroma do razdelitve vseh predvidenih daril. Kje izveš več? Preveri ponudbo na spletni strani Generali Mladi 30, opravi kratek kviz in preveri, katera zavarovanja lahko skleneš tudi na spletu.

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