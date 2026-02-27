Netflix ne bo izenačil ponudbe za Warner Bros.

Ameriški ponudnik pretočnih storitev Netflix se je umaknil iz boja za prevzem medijske skupine Warner Bros. Discovery. Kot je sporočil, ne bo izenačil ponudbe družbe Paramount Skydance, s čimer se je tej odprla pot za prevzem skupine, v kateri so med drugim filmski studii in znani televizijski programi.

Netflix je včeraj objavil, da ne bo zvišal svoje ponudbe za prevzem Warner Brosa, potem ko je vodstvo slednjega ponudbo Paramounta označilo za superiorno, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Upravni odbor Warner Brosa je kljub Netflixovi objavi ohranil svoje priporočilo delničarjem, naj podprejo Netflixovo ponudbo. Glasovanje delničarjev je predvideno za 20. marec in dogovor o združitvi z Netflixom ostaja na mizi, poroča DPA. Francoska tiskovna agencija AFP medtem navaja, da lahko Warnerjev upravni odbor zdaj dogovor z Netflixom umakne.

Netflix in Warner sta na začetku decembra podpisala dogovor, ki vključuje prevzem filmskih studiev in storitev pretočnih vsebin, za kar je Netflix ponujal 83 milijard dolarjev. Paramount je nato podal ponudbo za celotno skupino, v kateri so tudi televizijski programi, kot sta HBO in CNN, in sicer jo je nazadnje zvišal na 108,4 milijarde dolarjev.

Paramountova zadnja ponudba je vključevala tudi zavezo ustanovitelja družbe Oracle Larryja Ellisona, da bo finančno podprl Paramount, če bi bilo to potrebno zaradi zagotovitve bančnega financiranja.

Larry Ellison je oče glavnega izvršnega direktorja Paramounta Davida Ellisona in dolgoletni zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Nekaj pred objavo o umiku iz prevzemnega boja je eden od dveh glavnih izvršnih direktorjev Netflixa Ted Sarandos prišel v Belo hišo na pogovore z uradniki, je poročala ameriška televizija CNBC.

Paramount je ponudil tudi plačilo sedmih milijard dolarjev regulatorju, če prevzem ne bo dobil njegove zelene luči, in pokritje plačila Warner Brosu za odpoved pogodbe z Netflixom v višini 2,8 milijarde dolarjev.

Paramountov prevzem Warner Brosa bi med drugim prinesel združitev ponudnikov pretočnih vsebin HBO Max in Paramount+, dveh največjih hollywoodskih studiev ter informativnih televizijskih programov CNN in CBS News.