  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Netopír

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo netopir.
    Beseda tedna. FOTO: Delo
    Galerija
    Beseda tedna. FOTO: Delo
    Domen Krvina
    31. 8. 2025 | 12:00
    2:21
    A+A-

    V poimenovanju in podobi živali, ki je po novonastajajočem eSSKJ 'miši podoben sesalec s členastimi kožnatimi krili, ki podnevi spi pritrjen na strop, vejo z glavo navzdol', je nekaj, kar morda marsikomu vzbuja nelagodje: spominja na miš, ni ptič, pa vendarle leti; dejavna je zlasti ponoči, medtem ko podnevi spi.

    Kot se lahko poučimo v etimološkem razdelku na dnu sestavka v eSSKJ (podrobneje pa v Slovenskem etimološkem slovarju Marka Snoja), je v prvem delu poimenovanja koren 'noč', v drugem pa 'leteti'. Povezava z nočjo in nočno aktivnostjo je vzrok, da se netopirja zlasti v novejšem mitološkem izročilu pogosto povezuje z vampirjem.

    Kot se lahko prepričamo v drugem pomenu sestavka v eSSKJ, se tako imenuje tudi vrsta manjšega netopirja, ki se hrani s krvjo – obe besedi torej v predstavah in z njimi povezanih pomenskih sestavinah imata določeno prekrivnost.

    Pri tem je treba opozoriti, da tako kot drugi del besede kljub navidezno enaki današnji zunanji podobi -pir- nima etimološke povezave (pri vampirju pomeni 'žareč pepel', kar namiguje na nesežganega mrtveca), tako nočnim živalcam kljub zanje ne ravno ugodnemu izročilu nikakor ne smemo pripisovati slabih namenov – bolje je, da zanje poskrbimo, tudi s postavljanjem netopirnic, o katerih lahko preberemo v Sprotnem slovarju slovenskega jezika.

    Beseda netopir v slovarjih na portalu Fran.

    Za naše čute, um in globlje dojemanje narave pa tudi ne bo škodilo, če kdaj stopimo pod nočno zvezdnato nebo brez lučke na čelu, pustimo, da se nam oči privadijo temi, in se z občudovanjem zazremo v prhutanje netopirjev nad seboj. Če nas ob nenadnem šumu ali oddaljenem zavijanju presune in se zbudi davni prastrah, pa bo to dokaz, da smo še vedno ljudje iz pradavnine, ki nam občutja in izročilo prednikov niso tuja – čeprav nas begajoči vsakdan morda (kdaj) prepričuje, da pripadamo čisto drugemu, umetnemu svetu.

    ***

    Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Domen Krvina.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Poezíja

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo poezija.
    24. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Manjšína

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo manjšina.
    10. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskave

    Jame, neznanka in izziv drugega tira

    Na površinskem odseku so odkrili 13 jam, v predoru Lokev 52, v predoru Beka pa 25.
    Saša Senica 14. 2. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Raziskava

    Učinki ultra predelane hrane so vidni že v treh tednih

    Nova študija potrjuje, da ultra predelana hrana škodi zdravju ne glede na kalorije, povzroča debelost, ruši hormonsko ravnovesje in zmanjšuje plodnost.
    30. 8. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Minister za vzgojo in izobraževanje

    Ni vseeno, kaj učitelj ali učiteljica objavi na instagramu

    Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj: Ne morem se strinjati s tistimi, ki pravijo, da je ocen pri posameznem predmetu preveč. Morda jih je premalo.
    Špela Kuralt 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    beseda tednaZRC SAZUsskjnetopir

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Hud udarec za srbsko reprezentanco

    Zaradi poškodbe kolena je srbski kapetan Bogdan Bogdanović že končal nastope na letošnjem evropskem prvenstvu.
    31. 8. 2025 | 14:23
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Velika Britanija

    Dojenček umrl zaradi oslovskega kašlja, strokovnjake skrbi padec precepljenosti

    Skoraj petina otrok v Veliki Britaniji, ki ta teden začenjajo osnovno šolo, ni v celoti zaščitena pred boleznimi. Kako je pri nas?
    31. 8. 2025 | 14:09
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Za mizo

    Uroš Ocepek: Časi sterilnih učiteljev so minili

    Za dijake je dr. Uki, uradno pa je dr. Uroš Ocepek in sodi med 50 najboljših učiteljev na svetu. Pravi, da mu je pomembno, da je v razredu tudi zanj zabavno.
    Petra Kovič 31. 8. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Gost promet, zastoji in številne zapore ob koncu počitnic

    Zastoji so na primorski avtocesti od priključka Ljubljana Brdo proti Vrhniki, na štajerski od Polskave proti Slovenski Bistrici.
    31. 8. 2025 | 13:05
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    New York

    Županski kandidat obljublja veliko stvari, ki jih ne more uresničiti

    Zohran Mamdani, kandidat demokratov za župana New Yorka, je nekakšen pravljičar. Da bi lahko uresničil velike načrte, bi bogatim in podjetjem zvišal davke.
    31. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Za mizo

    Uroš Ocepek: Časi sterilnih učiteljev so minili

    Za dijake je dr. Uki, uradno pa je dr. Uroš Ocepek in sodi med 50 najboljših učiteljev na svetu. Pravi, da mu je pomembno, da je v razredu tudi zanj zabavno.
    Petra Kovič 31. 8. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Gost promet, zastoji in številne zapore ob koncu počitnic

    Zastoji so na primorski avtocesti od priključka Ljubljana Brdo proti Vrhniki, na štajerski od Polskave proti Slovenski Bistrici.
    31. 8. 2025 | 13:05
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    New York

    Županski kandidat obljublja veliko stvari, ki jih ne more uresničiti

    Zohran Mamdani, kandidat demokratov za župana New Yorka, je nekakšen pravljičar. Da bi lahko uresničil velike načrte, bi bogatim in podjetjem zvišal davke.
    31. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo