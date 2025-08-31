V poimenovanju in podobi živali, ki je po novonastajajočem eSSKJ 'miši podoben sesalec s členastimi kožnatimi krili, ki podnevi spi pritrjen na strop, vejo z glavo navzdol', je nekaj, kar morda marsikomu vzbuja nelagodje: spominja na miš, ni ptič, pa vendarle leti; dejavna je zlasti ponoči, medtem ko podnevi spi.

Kot se lahko poučimo v etimološkem razdelku na dnu sestavka v eSSKJ (podrobneje pa v Slovenskem etimološkem slovarju Marka Snoja), je v prvem delu poimenovanja koren 'noč', v drugem pa 'leteti'. Povezava z nočjo in nočno aktivnostjo je vzrok, da se netopirja zlasti v novejšem mitološkem izročilu pogosto povezuje z vampirjem.

Kot se lahko prepričamo v drugem pomenu sestavka v eSSKJ, se tako imenuje tudi vrsta manjšega netopirja, ki se hrani s krvjo – obe besedi torej v predstavah in z njimi povezanih pomenskih sestavinah imata določeno prekrivnost.

Pri tem je treba opozoriti, da tako kot drugi del besede kljub navidezno enaki današnji zunanji podobi -pir- nima etimološke povezave (pri vampirju pomeni 'žareč pepel', kar namiguje na nesežganega mrtveca), tako nočnim živalcam kljub zanje ne ravno ugodnemu izročilu nikakor ne smemo pripisovati slabih namenov – bolje je, da zanje poskrbimo, tudi s postavljanjem netopirnic, o katerih lahko preberemo v Sprotnem slovarju slovenskega jezika.

Beseda netopir v slovarjih na portalu Fran.

Za naše čute, um in globlje dojemanje narave pa tudi ne bo škodilo, če kdaj stopimo pod nočno zvezdnato nebo brez lučke na čelu, pustimo, da se nam oči privadijo temi, in se z občudovanjem zazremo v prhutanje netopirjev nad seboj. Če nas ob nenadnem šumu ali oddaljenem zavijanju presune in se zbudi davni prastrah, pa bo to dokaz, da smo še vedno ljudje iz pradavnine, ki nam občutja in izročilo prednikov niso tuja – čeprav nas begajoči vsakdan morda (kdaj) prepričuje, da pripadamo čisto drugemu, umetnemu svetu.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Domen Krvina.