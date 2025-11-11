Čuvajka narodnega parka pri 104 letih

Imela je 92 let, ko je postala slavna, Betty Reid Soskin je bila namreč najstarejša redno zaposlena čuvajka narodnega parka v ZDA – to je bilo leta 2013, ko so jo kot še 800.000 zveznih uslužbencev poslali na prisilni dopust med zaprtjem vlade. Takrat je novinarjem povedala, da je žalostna, saj ima toliko dela, a ga žal ne more opraviti. Čuvajka v parku je postala pri 85 letih.

O njej so posneli že več dokumentarnih filmov. Barack Obama jo je označil za »navdihujočo žensko«. Annie Leibovitz jo je fotografirala. Revija Glamour jo je razglasila za žensko leta.

Danes je stara 104 leta in za Guardian je povedala: »Vse, kar sem morala narediti, sem naredila.« Upokojila se je pri 100 letih. »Zdaj ko sem zdržala še nekaj let, se res počutim staro,« je priznala. »Spomini postajajo vse bolj zamegljeni, dogodki pa se zdijo, kot da so se zgodili včeraj ... in hkrati pred mnogimi leti. Čas se je sesedel vase.« A še vedno ne počiva. »Politiko zelo pozorno spremljam. Zdi se mi, da Trump nima pojma, kaj počne. Straši me, ker bom zapustila svet v takšnem stanju. To je čas kaosa. V življenju rastemo in vedno mislimo, da je pred nami nekaj boljšega. Prvič v življenju nisem prepričana, da to drži.«

Biti Betty

Rodila se je kot Betty Charbonnet in je odraščala v New Orleansu; družina se je po poplavah leta 1927 preselila v Oakland v Kaliforniji. Dolgoživost imajo v krvi, tudi njena babica, ki se je rodila v suženjstvu, je dočakala 102 leti. Leta 1945 sta z možem kot ena prvih temnopoltih v Kaliforniji odprla glasbeno trgovino. Bila je tudi aktivistka za človekove pravice, zbirala je denar za Črne panterje, delala je v lokalni upravi in potem se je zaposlila v narodnem parku.

Ko so jo vprašali, kaj bi spremenila, če bi bila še enkrat mlada, je dejala, da se nikoli ne bi poročila – poročena je bila dvakrat. »Bila bi svobodna, bila bi Betty.« Ko ji je umrl drugi mož, se je, kot je povedala, njeno življenje šele začelo.

Leta 2015 je bila ob takratnem predsedniku Obami, ko je prižigal luči na božični jelki. »Stala sem ob predsedniku ZDA. Stala sem v senci Bele hiše. Zgradili so jo sužnji.« Barack Obama jo je nagradil s predsedniškim kovancem. Priznanje so ji leto dni pozneje ukradli roparji, ki so sredi noči vlomili v njeno hišo in ubogo Betty hudo pretepli. Neustrašna gospa se je po nekaj tednih okrevanja vrnila na delovno mesto, Obama pa ji je kovanec nadomestil z novim.