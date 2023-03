Nevarna »igrača« za pasje smrčke

Hrastov in pinijev sprevodni prelec sta vrsti metulja, ki odloži skupine jajčec v krošnje dreves. Gosenice se iz jajčec izležejo že septembra, se čez zimo prehranjujejo na drevesu in rastejo. Nevarne postanejo po drugi levitvi, ko jim zrastejo ožigalne dlačice, to je v obdobju med novembrom in aprilom. Gosenice zimo preživijo v zapredkih na drevesu, spomladi pa začnejo zapuščati gnezda, spustijo se na tla, iščejo hrano in prostor, da se zabubijo. Živijo v skupini, premikajo se v sprevodih, tudi po več sto skupaj. V gozdovih (pinijev prelec napada bor, hrastov prelec pa večinoma hrast) se napad gosenic kaže kot izguba listov ali iglic, pri stiku s človekom ali živaljo (predvsem pri psih, pa tudi konjih, govedu in divjih živalih) pa so precej hude posledice za zdravje.

Te drobne, lomljive in strupene ožigalne dlačice, v katerih je toksin taumetopoein, ob stiku s kožo in sluznico tako pri ljudeh kot pri živalih povzročajo vnetja, alergijske reakcije, vnetje očesnih veznic, vnetje žrela in tudi težave z dihanjem. Pri hujših oblikah goseničnega dermatitisa in pri težavah z dihanjem je treba poiskati zdravniško pomoč. V primeru živali pa je nujno in čim prej treba poiskati veterinarsko pomoč. In tu je večji problem. Človek se običajno dlakavih gosenic (posebej v skupini stotih primerkov) ne dotika, še manj jih vzame v usta, pri psih pa je drugače. Če pes gosenico samo malo poliže ali se je dotakne s smrčkom, že lahko pride do hudega vnetja jezika in ustne votline. Če jo zaužije, pa celo pride do hude alergične reakcije, predvsem na sluznici požiralnika. Dlačice, ki pridejo v ustno votlino, povzročijo postopno odmiranje tkiva, kužkom lahko zaradi tega odmre del jezika. Pri tem ni nujno, da pes poliže živo gosenico, v stik z dlačicami lahko pride na živali ali na tleh.

Zanimive za mlade pse

Kot pove dr. Tomi Trilar iz kustodiata za nevretenčarje Prirodoslovnega muzeja Slovenije, v zadnjih letih opažajo, da se tovrstne gosenice širijo tudi na območja, kjer jih včasih ni bilo. »Sam se spomnim zapredkov iz mladosti, ko smo se vozili na morje. Takrat so bile le na Krasu, na Primorskem, danes jih najdemo tudi v dolini Soče, v Alpah. Z globalnim segrevanjem gredo više tako gosenice pinijevega sprevodnega prelca kot hrastovega, ki ga včasih nismo niti poznali.«

Gosenice so sicer razširjene od centralne Evrope, preko Mediterana do Afrike, pri nas pa je bila po podatkih Zavoda za gozdove največja koncentracija zapredkov v letih 2021 in 2022 opažena na Krasu, obronkih Vipavske doline, v sovenski Istri in na Goriškem.

A zakaj se o gosenicah toliko govori prav zadnja leta? Trilar poudarja, da enostavno zato, ker so prej postale aktivne. Praviloma so sicer aktivne od maja do sredine julija. Spomladi, ko postane malce topleje, se začnejo hraniti, takrat so velike štiri do pet centimetrov in jih srečamo, ko gredo – v sprevodu – na hranjenje.

Kot obrambo pred plenilci so razvile svilene nitke, v katere se zavijejo, kar je na drevesu videti kot bel zapredek. FOTO:Matej Kravanja

Predstojnica Klinike za male živali pri Veterinarski fakulteti v Ljubljani dr. Nataša Tozon pojasnjuje, da so lahko gosenice, ko se iz zapredkov spustijo na tla, posebej za mlade pse zanimiva »igrača«. Zato predvsem opozarja, da se z golimi rokami ne dotikamo gosenic, pa tudi ne prizadetih mest, kjer je prišla gosenica v stik z živalsko kožo ali sluznico. »Voda in rokavice naj bodo vaša obvezna oprema na sprehodih. Ker se znaki, podobni opeklini, pojavijo relativno hitro in ker je to za žival tudi boleče, čim prej poiščite veterinarsko pomoč. Veterinar bo lahko žival pregledal in ocenil, kakšno oskrbo potrebuje. V hujših primerih, ko je zaradi otekline jezika ali dihalnih poti oteženo tudi dihanje, bo vaš pes morda potreboval tudi bolnišnično zdravljenje.« Sicer pa so znaki, da je žival prišla v stik z gosenico, različni: pogosto požiranje, praskanje s tačkami po gobčku, slinjenje, oteklina gobca in jezika, težave z dihanjem, bruhanje in driska, vnetje očesnih vek in veznic ...

Če pes gosenico samo malo poliže ali se je dotakne s smrčkom, že lahko pride do hudega vnetja jezika in ustne votline.FOTO: Leon Vidic

Nekaj primerov na leto

A koliko takih primerov dobijo v ambulanto? Za letos je še nekoliko zgodaj reči, odgovarja Tozonova, saj je prisotnost gosenic močno odvisna od vremenskih razmer in seveda od tega, kje se živali gibljejo. »Letos nimamo zabeleženega primera, vsaj ne na naši kliniki, verjetno pa bi bil odgovor na Primorskem drugačen. Žal se ti podatki za Slovenijo ne zbirajo.«

Tudi sezona klopov in kač Profesorica Nataša Tozon pred pomladjo in poletjem opozarja tudi na klope in strupene kače. Ker je za prenos večine bolezni s klopa na žival praviloma potrebnih vsaj 12 do 24 ur ali celo več, imamo na voljo dovolj časa, da bolezen preprečimo z redno uporabo preventivnih sredstev, ki klope odganjajo ali klopa »paralizirajo«, zato ugriz popusti in odpade. »Nekatera sredstva so lahko strupena za vodne živali, zato pomislimo tudi na njihovo zaščito in psov ne spuščamo v vodo neposredno po nanosu, oziroma obvezno preverimo opozorilo v navodilih za uporabo zaščitnega sredstva.« Tozonova dodaja, da je na sprehodih treba pozornost nameniti tudi strupenim kačam, ki se bodo v kratkem prikazale iz svojih zavetij. »Kadarkoli posumimo na ugriz kače, še posebej pa, če smo ugriz celo videli, poskrbimo za omejitev gibanja živali in čim prej poiščimo veterinarsko pomoč.«

A tudi na Primorskem, v Izoli, veterinarka Lara Kralj letos še ni imela takega primera, pojasni pa, da jih je na leto le nekaj, okoli pet. »Ni tako zelo pogosto, je pa zelo nevarno. Psi vendarle niso tako pametni, kot mislimo. Vsakega psa zanima živalca z dlačicami, in če nič drugega, jo bo poskušal polizati. Imeli smo primer, ko smo morali psu amputirati del jezika. Dostikrat je celo tako, da sprva ne vemo, kaj je narobe. Pes se slini, na jeziku se nič ne vidi, potem pa naslednji dan že nastopi nekroza na sluznici.«

Gosenice in gozdovi Gosenice najprej obžrejo iglice na veji z zapredkom, kasneje napadejo sosednje veje in pri manjših drevesih cele krošnje. Če hrane zmanjka na prvem drevesu, se preselijo na drugo in si tam zgradijo nov zapredek. Obžrte veje so lahko popolnoma gole ali pa na njih ostanejo posamezni štrclji obžrtih iglic, ki se kasneje posušijo. »Poškodovana drevesa ali veje si ponavadi opomorejo, napad pa za drevje pomeni zmanjšanje prirastka in povečano občutljivost za sekundarne škodljive organizme,« razlaga Matej Kravanja iz Območne enote Zavoda za gozdove Sežana, ki doda, da ima pinijev sprevodni prelec v naravi veliko sovražnikov, ki pomagajo pri naravnem obvladovanju številčnosti populacije. Včasih so vrsto zatirali tudi mehansko z odstranjevanjem gnezd in kemično s pesticidi, danes to uporabljajo le v urbanem okolju, kjer je najbolj verjetno, da gosenice pridejo v stik z ljudmi, oziroma so tu posledice za ljudi največje.

Kraljeva poudarja, da primerov res ni veliko, predvsem pa jih je veliko manj, kot je težav s suhimi travami, denimo travniškim lisičjim repom, ki v višino zraste ravno toliko, da pes zlahka pobere njegova semena, seme pa predre občutljivo pasjo kožo in potuje naprej po telesu tudi v druge organe. »Ljudje so ozaveščeni pred nevarnostjo, ki jo predstavljajo gosenice, travi pa se težko izogneš,« še pravi Lara Kralj. Spomladi imajo v njenem veterinarskem centru največ prav primerov s travami.