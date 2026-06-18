Nevarna plamenka na Visu, v Sloveniji pa japonski hrošč

V zalivu Stiniva na otoku Vis so v manj kot desetih metrih globine opazili nevarno rdečemorsko plamenko. Vbod invazivne ribe povzroča takojšnje hude bolečine, otekanje in v hujših primerih tudi težave z dihanjem, kot poroča Net.hr. Plamenko se z lahkoto prepozna po njenih dolgih, pisanih plavutih in značilnih progah, ki spominjajo na levjo grivo.

Kot poroča spletni portal 24ur.com strokovnjaki opozarjajo, da je v primeru vboda treba ukrepati takoj. Ker je strup občutljiv na toploto, pa kot prvo rešitev predlagajo, naj posamezniki poškodovani del telesa potopijo v vodo na temperaturo do 45 stopinj Celzija. Po tem je nujno poiskati zdravniško pomoč.

Toploljubna vrsta ribe se je v Jadranu sicer prvič pojavila že januarja leta 2019, zato je stroka opozorila, da se bo širjenje zaradi segrevanja morja verjetno povečalo. Hrvaška je zato začela izvajati prve organizirane aktivnosti za njen izlov.

Rastline pri nas pa ogroža japonski hrošč

V Sloveniji so že tretje leto zapored pred dnevi opazili japonskega hrošča, ki predstavlja eno izmed najbolj škodljivih žuželk za rastline. Najverjetneje je k nam prišel iz severne Italije, uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pa prebivalce poziva, naj bodo pozorni na morebitno navzočnost hrošča.

Pri nas smo že tretje leto zapored nedavno opazili japonskega hrošča. FOTO: Kemijski Inštitut

Letos so ga opazili na širšem območju avtocestnega počivališča Tepanje jug, kjer bodo postavili še dodatne feromonske pasti, v primeru opaznejšega širjenja pa bodo sprejeli dodatne ukrepe.

Prebivalce prosijo, naj se pasti ne dotikajo, hkrati pa jih pozivajo, naj bodo na hrošča pozorni, in vsak sum z ustreznimi fotografijami sporočijo na UVHVVR.