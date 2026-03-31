    Zanimivosti

    Nevarne napihovalke vse pogosteje tudi v Jadranu

    Tropikalizacija morja: Tujerodne ribe skrbijo ribiče in biologe, a tudi plavalce in ljubitelje morske hrane
    V napihovalkah je živčni strup tetrodotoksin. Tistim, ki ga zaužijejo, paralizira dihalne organe in povzroči takojšnjo smrt. Foto Mirecca/istockphoto
    V napihovalkah je živčni strup tetrodotoksin. Tistim, ki ga zaužijejo, paralizira dihalne organe in povzroči takojšnjo smrt. Foto Mirecca/istockphoto
    Boris Šuligoj
    31. 3. 2026 | 10:00
    8:37
    A+A-

    V morju pri Splitu so ribiči pred dnevi spet ujeli za Jadran nenavadno in predvsem nevarno tujerodno ribo – srebrnoprogo napihovalko (Lagocephalus sceleratus). Zaradi nje je samo na območju Sredozemlja v daljšem obdobju umrlo več deset ljudi. V svojem telesu imajo nevaren strup tetrodotoksin, ki je usoden, če ga človek zaužije ali če prek dotikov pride na sluznico (usta, nos, oko ...). Vse pogostejša prisotnost napihovalk in plamenk v našem morju je samo eden od dokazov, da se morje segreva in ves čas spreminja.

    Riba napihovalka ima močne zobe, je agresivna in zelo požrešna. V njenem želodcu so že našli trnke, ki jih odtrga skupaj z ribami s parangalov, trga tudi mreže.

    V svetu je znanih najmanj 200 vrst napihovalk. Srebrnoproga napihovalka je lesepski migrant, kar pomeni, da je priplavala v Sredozemlje skozi Sueški prekop (sicer je njeno prvobitno okolje Indijski ocean) po njegovem odprtju leta 1865. Morski biolog in profesor z oddelka za raziskave morja splitske univerze Alen Soldo je za Delo pojasnil, da v južnem delu hrvaškega morja približno 15 let skoraj vsako leto kdo ulovi to strupeno ribo, v povprečju zaznajo enega do dva ulovljena primerka na leto. Lovijo jih predvsem v južnem Jadranu, samo enkrat doslej so jo ribiči potegnili iz morja pri Medulinu. Toda ta riba (k sreči za slovensko morje) ne prenaša morja, hladnejšega od 15 stopinj Celzija, zato je njen pojav v severnem Jadranu res izjemen. Stopnja njene strupenosti je odvisna od okolja, v katerem živi, in hrane, ki jo ima. Ugotovili so namreč, da napihovalke v akvarijih ne vsebujejo nevarnega strupa.

    Riba napihovalka je nevarna. Foto Willard/Getty Images/istockphoto
    Riba napihovalka je nevarna. Foto Willard/Getty Images/istockphoto

    V Jadranu poznamo predvsem dve vrsti napihovalk, pogojno naj bi bili opaženi še dve. Morski biolog in poznavalec rib Lovrenc Lipej z Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo nam je o različnih vrstah napihovalk najprej pojasnil, da navadna napihovalka (Sphoeroides ­pachygaster) ni tujerodna, v Sredozemskem morju je prisotna in znana od antičnih časov. Upodobljena je na nekaterih antičnih mozaikih v rimskih vilah. Italijanski slikar Ippolito Salviani jo je natančno narisal že leta 1558. Navadni napihovalki po slovensko pravijo golobica.

    Navadna napihovalka manj nevarna od srebrnoproge

    Intenzivnejše pojavljanje navadne napihovalke so v Sredozemlju zaznali po letu 1979. Za slovensko morje je bilo prelomno, da jo je 22. novembra 2012 v mrežo ujel piranski ribič Stelio Bonifacio ter jo prinesel v piranski akvarij, tam pa so o najdbi obvestili Morsko biološko postajo. Pojav prve dokumentirane napihovalke pred Piranom potrjuje pojav tropikalizacije Sredozemskega morja. Navadne napihovalke so se v prejšnjih stoletjih zadrževale v južnem in zahodnejšem delu Sredozemlja, potem so se postopoma selile proti vzhodu in do Pirana. Riba sama po sebi ni nevarna, ima pa strupene žleze, jetra in notranje organe. V njih je tetrodotoksin, najmočnejši doslej znani ribji strup. Je živčni strup s hitrim učinkovanjem, za katerega še ni protistrupa. Tistim, ki ga zaužijejo, paralizira dihalne organe in povzroči takojšnjo smrt.

    napihovalka Foto Janez Mužič
    napihovalka Foto Janez Mužič

    Tudi navadna napihovalka (golobica) je iz družine štirizobk (Tetraodontidae) in vsebuje nevaren strup, vendar je manjša in po besedah Alena Solda manj nevarna od tujerodne »sorodnice« srebrnoproge napihovalke, ki so jo pred nekaj dnevi ponovno ujeli blizu Splita. Ta vrsta je priplavala v Sredozemlje iz Rdečega morja skozi Sueški prekop. Prvič so jo opazili leta 2003 na jugovzhodnem delu Egejskega morja pred turško obalo. Približno dvanajst let pozneje (17. oktobra 2012) jo je ribič z mrežo potegalko (trato) uradno prvič v Jadranu zajel ob severnem delu otoka Jakljan, nedaleč od Dubrovnika. Merila je 66 centimetrov in tehtala 3,5 kilograma. Pozneje so jo ob hrvaški obali ujeli še večkrat, le enkrat severneje od Zadra. Ihtiolog z Inštituta za oceanografijo in ribištvo v Splitu Jakov Dulčić je že leta 2015 (ko so jo ujeli v zalivu Lapad pri Dubrovniku) vse posvaril, naj ribe ne uživajo, saj je zelo nevarna. »Nevarno se je je že dotakniti, če potem strup s kože prenesemo v očesno, nosno ali ustno sluznico. Tetrodotoksin je močen nevrotoksin, ki uničuje mišice in živce ter je približno tisočkrat močnejši od cianida. Proti njemu ni zdravila, vročina ga zlepa ne uniči, usodnih je lahko že nekaj miligramov.«

    Japonci napihovalki pravijo fugu. Kuharji s posebno licenco jo kljub strupu pripravljajo kot veliko specialiteto in jo tudi drago zaračunajo. Foto youtube
    Japonci napihovalki pravijo fugu. Kuharji s posebno licenco jo kljub strupu pripravljajo kot veliko specialiteto in jo tudi drago zaračunajo. Foto youtube

    Na Japonskem je zaradi uživanja njenega mesa vsako leto umrlo po nekaj Japoncev, predvsem če so jo pripravljali sami doma in niso imeli posebne licence za njeno pripravo. Japonci ji pravijo fugu. Kuharji s posebno licenco jo kljub strupu pripravljajo kot veliko specialiteto in jo tudi drago zaračunajo. Alen Soldo je povedal, da so se razmere na Japonskem bistveno spremenile in so zdaj pri njeni pripravi zelo previdni. Na Japonskem jo je preizkusil tudi sam, vendar se mu njeno meso ni zdelo vredno takšne slave in cenjenosti. »Očitno je znana predvsem po strupenosti in se ljudje radi postavljajo s samomorilskim gurmanskim pogumom.«

    Ključne informacije o napihovalki

    Uživanje povzroči velike zdravstvene težave ali smrt. Zanjo je značilna­ srebrna proga ob strani telesa, hrbet je sivkastomoder z manjšimi pikami. Ujeta je bila že na več lokacijah. Kdorkoli jo ujame, naj je ne je in naj z njo ravna previdno. Ime je dobila po značilni zračni vreči, ki je slepi privesek prebavila. Kadar se riba počuti ogroženo, se napihne tako, da pogoltne vodo, njeno bodičasto telo se poveča, s tem prestraši napadalca in ga opozori, da gre za nenavadno ribo.

    V Evropski uniji je uživanje napihovalk prepovedano, je povedal Dulčić za Delo. Živi na globinah do sto metrov, zraste do 110 centimetrov, uvrščajo jo med sto najbolj invazivnih vrst v Evropi. »Riba ima močne zobe, je agresivna in zelo požrešna. V njenem želodcu so že našli trnke, ki jih odtrga skupaj z ribami s parangalov, trga tudi mreže. Vse pogosteje se znajde v mrežah turških, grških in ciprskih ribičev,« je povedal Dulčić.

    Strupena tropska riba navadna plamenka se je razširila z veliko hitrostjo. Foto istockphoto
    Strupena tropska riba navadna plamenka se je razširila z veliko hitrostjo. Foto istockphoto

    S plamenkami v rokavicah

    Poleg napihovalk v Jadranu opazijo tudi vse več primerov rdečemorske plamenke (Pterois miles), ki povzroča veliko škodo drugemu ribjemu zarodu, sama pa v tem morju nima naravnih sovražnikov. Plamenka je sorodnica naših škarpen in je po poročanju hrvaških medijev že kar pogosto v mrežah dalmatinskih ribičev. V njenem prvobitnem naravnem okolju so njeni plenilci murene in nekateri morski psi, ki jih pri nas ni. Prvič so to tujerodno vrsto v hrvaškem morju opazili leta 2021, v Sredozemlju pa že več let prej in se od tam počasi seli proti severu. Glavni vzrok za njihov prodor proti severu je segrevanje morja. Sicer pa se z juga v naše kraje vse bolj selijo tudi ribe strelke, morski mesec (Mola mola), velike sardele in balestre.

    Velika plamenka (Pterois volitans) Foto Shutterstock
    Velika plamenka (Pterois volitans) Foto Shutterstock

    Skozi Sueški prekop je priplavalo v Jadran in se naselilo približno petnajst tujerodnih vrst. Plamenke niso tako strupene kot napihovalke. Njihov dotik ali vbod je izrazito boleč, toda strup je občutljiv na vročino (termolabilen), zato je mogoče njegov učinek ublažiti tako, da prizadeti del telesa namakamo več kot pol ure v vodi, ki ima od 40 do 45 stopinj Celzija. Poznavalci pravijo, da je učinek pri vbodu podoben ali celo hujši kot pri vbodu z bodicami ribe morski pajek. Dobra plat plamenk je, da so podobno okusne kot škarpene ali kovači, vendar je z njimi res priporočljivo dobesedno delati v rokavicah.

    Novice  |  Črna kronika
    Smrtna nesreča

    Pri Mariboru v traktorski nesreči umrl 18-letnik

    Traktor se je na pobočju prevrnil, 18-letnik, ki ga je upravljal, pa se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je kljub nudeni pomoči na kraju umrl.
    31. 3. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zeleni prehod

    Cene goriv pospešile prodajo toplotnih črpalk, sončnih elektrarn in e-vozil

    Ker naraščajoče cene energije grozijo, da bodo prizadele finančno obremenjene Evropejce, je več držav priča opaznejšemu prehodu na zeleno tehnologijo.
    31. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Voditeljice Delovih podkastov: V studiu se dogaja nekaj dragocenega

    Pet voditeljic razkriva, kako nastajajo poglobljeni pogovori, kaj jih žene in zakaj je uredniška odgovornost ključna za dobro vsebino.
    Daša Mavrič 31. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
