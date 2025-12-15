  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    »Neverjetni« Trumpov slavolok bo mogočnejši od Napoleonovega v Parizu

    Ameriški predsednik Donald Trump je na slavnostni večerji znova spregovoril o slavoloku, ki si ga bo dal postaviti nasproti Lincolnovega spomenika.
    »Toda če sem iskren z vami,« je včeraj povedal Donald Trump, bo novi slavolok veliko boljši od tistega, ki ga je naročil Napoleon Bonaparte. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Galerija
    »Toda če sem iskren z vami,« je včeraj povedal Donald Trump, bo novi slavolok veliko boljši od tistega, ki ga je naročil Napoleon Bonaparte. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    V. U.
    15. 12. 2025 | 15:47
    15. 12. 2025 | 16:05
    2:46
    A+A-

    Medtem ko si kdo v Sloveniji prizadeva, da bi dal vandalskemu poskusu uničenja in kraje dela Titovega kipa Antuna Augustinčića v Velenju politično, protestniško noto – pravi protestnik po dejanju ne bi pobegnil –, iz ZDA, kjer so pri vizualni reprezentaciji oblasti nedvomno velikopoteznejši – le poskusite, denimo, obglaviti goro Rushmore – prihajajo sveže novice o nečem, kar je aktualni predsednik Donald Trump napovedal že pred meseci.

    image_alt
    Z novo plesno dvorano v Beli hiši si bo Trump uresničil večletno željo

    Ne zadošča mu rušenje ob Beli hiši z namenom gradnje nove plesne dvorane, v Washingtonu hoče imeti še ogromen slavolok, trajno sled svoje oblasti. Sinoči je med sprejemom v Beli hiši povedal, da je za nastanek »neverjetnega« slavoloka v Washingtonu zadolžil svojega nekdanjega pisca govorov in direktorja sveta za domačo politiko Vincea Haleyja.

    FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

    »V vseh pogledih ga prekaša. Popolnoma ga prekaša.«

    Kot navaja Newsweek, ga načrtuje na točki pri mostu Arlington, pokopališču Arlington in nasproti Lincolnovega spomenika. Trump je povedal, da je Washington »edino mesto na svetu, ki je zelo pomembno in nima slavoloka zmage«. Tisti, ki naj bi nastal v njegovi režiji, bo podoben »tistemu v Parizu, a če sem iskren, ga bo prekašal.«

    »Tisti v Parizu« je Slavolok zmage, ki so ga zgradili v 19. stoletju v čast tistim, ki so umrli v francoskih revolucionarnih in napoleonskih vojnah. Graditi so ga začeli leta 1806, po zmagi francoske vojske pri Austerlitzu, končali pa mnogo kasneje, po padcu Napoleona, v času restavracije. Osnovni vzor za tovrstne oblastniške objekte so seveda starorimski slavoloki.

    Trump je sicer na svojem družbenem omrežju Truth Social že oktobra objavil ilustracijo slavoloka, ki ga je zasnoval arhitekt Nicolas Leo Charbonneau. Oblika je predvidljiva, še v 21. stoletju ohranja oblastniški klasicizem.

    »Toda če sem iskren z vami,« je o slavoloku še povedal Trump, bo novi slavolok, katerega gradnjo bo vodil Haley, veliko boljši od tistega, ki ga je naročil Napoleon Bonaparte. »V vseh pogledih ga prekaša. Popolnoma ga prekaša.«

    Novice  |  Slovenija
    Kadrovski premiki

    Znan podjetnik in inovator aktivno vstopa v politiko

    Se Levica in Vesna povezujeta tudi s Slovenskim tehnološkim forumom?
    Pija Kapitanovič 14. 12. 2025 | 15:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avstralija

    Kdo je herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami razorožil strelca (VIDEO)

    V strelskem napadu je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, še večje število žrtev pa je preprečil herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami napadel strelca.
    14. 12. 2025 | 18:40
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Seku M. Condé

    Druga generacija priseljencev ima občutek, da nikamor ne spada

    V Sloveniji je Seku M. Condé pripadnik druge generacije priseljencev, v Gvineji pa je bil očetov stric do vojaškega udara leta 2021 predsednik države.
    Gorazd Utenkar 14. 12. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Intervencija

    Požar v Sparovi pekarni pogašen, prebivalci naj zaprejo okna

    Po doslej znanih podatkih v požaru nihče ni bil poškodovan. Opozorilo NIJZ: Ne zadržujte se v bližini požara.
    14. 12. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpZDABela hišaslavolok

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    AMZS bo ocenila kolesarske poti

    Snemali bodo kolesarske poti in tako ocenili 75 kilometrov v petih mestih.
    15. 12. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Ljubljanski mestni svet prepovedal nastope trubačev

    Ljubljanski župan Zoran Janković je svetnikom pojasnil, da gre pri sklepu o prepovedi nenapovedanih glasbenih nastopov v resnici za prepoved trubačev.
    15. 12. 2025 | 16:57
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Priznanje krivde

    Priznal, da je povzročil požar v Majdičevem mlinu

    V Kranju je gorelo, ker je 57-letnik zakuril v stari peči na drva.
    15. 12. 2025 | 16:39
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kal nad Kanalom

    Zaradi adventnega venčka prva pomoč in pet tisoč evrov škode

    Svečka z adventnega venčka je zanetila požar, ki je zajel kuhinjo stanovanjske hiše.
    15. 12. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Dividende

    NLB v izplačilo drugega dela dividende

    Republika Slovenija bo samo letos iz dividend prejela več kot 64 milijonov evrov.
    Dejan Kotnik 15. 12. 2025 | 16:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Priznanje krivde

    Priznal, da je povzročil požar v Majdičevem mlinu

    V Kranju je gorelo, ker je 57-letnik zakuril v stari peči na drva.
    15. 12. 2025 | 16:39
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kal nad Kanalom

    Zaradi adventnega venčka prva pomoč in pet tisoč evrov škode

    Svečka z adventnega venčka je zanetila požar, ki je zajel kuhinjo stanovanjske hiše.
    15. 12. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Dividende

    NLB v izplačilo drugega dela dividende

    Republika Slovenija bo samo letos iz dividend prejela več kot 64 milijonov evrov.
    Dejan Kotnik 15. 12. 2025 | 16:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Orodje, ki bo končno odpravilo birokratske ovire

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    NASVET: Ko zmanjka časa in idej za praznične sladice

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznovanje

    Skrivnost popolne praznične mize: pravo vino

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Tveganja, ki najbolj ogrožajo digitalni svet

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    »Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo