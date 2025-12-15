»Neverjetni« Trumpov slavolok bo mogočnejši od Napoleonovega v Parizu

Medtem ko si kdo v Sloveniji prizadeva, da bi dal vandalskemu poskusu uničenja in kraje dela Titovega kipa Antuna Augustinčića v Velenju politično, protestniško noto – pravi protestnik po dejanju ne bi pobegnil –, iz ZDA, kjer so pri vizualni reprezentaciji oblasti nedvomno velikopoteznejši – le poskusite, denimo, obglaviti goro Rushmore – prihajajo sveže novice o nečem, kar je aktualni predsednik Donald Trump napovedal že pred meseci.

Ne zadošča mu rušenje ob Beli hiši z namenom gradnje nove plesne dvorane, v Washingtonu hoče imeti še ogromen slavolok, trajno sled svoje oblasti. Sinoči je med sprejemom v Beli hiši povedal, da je za nastanek »neverjetnega« slavoloka v Washingtonu zadolžil svojega nekdanjega pisca govorov in direktorja sveta za domačo politiko Vincea Haleyja.

FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

»V vseh pogledih ga prekaša. Popolnoma ga prekaša.«

Kot navaja Newsweek, ga načrtuje na točki pri mostu Arlington, pokopališču Arlington in nasproti Lincolnovega spomenika. Trump je povedal, da je Washington »edino mesto na svetu, ki je zelo pomembno in nima slavoloka zmage«. Tisti, ki naj bi nastal v njegovi režiji, bo podoben »tistemu v Parizu, a če sem iskren, ga bo prekašal.«

»Tisti v Parizu« je Slavolok zmage, ki so ga zgradili v 19. stoletju v čast tistim, ki so umrli v francoskih revolucionarnih in napoleonskih vojnah. Graditi so ga začeli leta 1806, po zmagi francoske vojske pri Austerlitzu, končali pa mnogo kasneje, po padcu Napoleona, v času restavracije. Osnovni vzor za tovrstne oblastniške objekte so seveda starorimski slavoloki.

Trump je sicer na svojem družbenem omrežju Truth Social že oktobra objavil ilustracijo slavoloka, ki ga je zasnoval arhitekt Nicolas Leo Charbonneau. Oblika je predvidljiva, še v 21. stoletju ohranja oblastniški klasicizem.

»Toda če sem iskren z vami,« je o slavoloku še povedal Trump, bo novi slavolok, katerega gradnjo bo vodil Haley, veliko boljši od tistega, ki ga je naročil Napoleon Bonaparte. »V vseh pogledih ga prekaša. Popolnoma ga prekaša.«