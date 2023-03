Newyorčani sovražijo novi logotip mesta

Ameriški oblikovalec Milton Glaser je sedel v enem od newyorških taksijev, ko je skiciral ikonični logotip, ki s črkami I in NY ter srcem na sredini izraža ljubezen do mesta, ki nikoli ne spi. Skoraj 50 let pozneje so znak, ki je medtem postal tako rekoč prispodoba New Yorka, spremenili. Razlika na prvi pogled ni velika, pa vendar je prevelika. Newyorčani ga ne marajo. We (srce) NY z napihnjenim srcem je po njihovem slab poskus osvežitve priljubljenega znaka. Kritičen je tudi slovenski oblikovalec Tomato Košir: »Znak ima histrionično osebnostno motnjo, saj z likovnim kričanjem malodane histerično zahteva pozornost.«

Nova pisava, novo srce in drugačno sporočilo niso navdušili Newyorčanov. FOTO: spletna stran Welovenyc

Različica iz 21. stoletja

Snovalci nove promocijske kampanje in z njo novega logotipa – glavni oblikovalec je– pojasnjujejo, da želijo na novo nagovoriti prebivalce velikega jabolka, jih spodbuditi, da spregovorijo v prvi osebi množine (we), ne več v individualistični obliki jaz (I). Predvsem pa poudarjajo, da je njihova kampanja namenjena njim, Newyorčanom, in ne turistom. Miltona Glaserja je namreč mesto leta 1977 najelo, da bi v New Yorku, ki sta ga pestili gospodarska kriza in brezposelnost in je bil na slabem glasu zaradi razraščanja kriminala, promoviral turizem.

S kampanjo, ki so jo zagnali desetletja po tistem, ko so vsi vzljubili logotip z značilnim srcem in pisavo pisalnega stroja ter ga na vse mogoče načine spreminjali, si menda zdaj mesto z županomna čelu želi prebivalce prebuditi iz pandemskega spanca in spodbuditi aktivno državljanstvo. »To mesto je najtežje dni epidemije premagalo zaradi nesebičnega dela Newyorčanov. Če bi vsak od nas le uro na teden posvetil družbenemu delu, bi dosegli velike spremembe,« je izjavil župan.

Kot je mogoče prebrati na spletni strani kampanje, je We (srce) NY le različica iz 21. stoletja. »Hoteli smo ohraniti referenco z izvirnim znakom, a spremeniti smer,« je pojasnil Graham Clifford. Klasično srce je zaokroženo, podobno balonu, s čimer so iskali asociacije na čustvenčke, črke so po novem izpisane v fontu, Newyorčanom znanem iz podzemne železnice, ki je, kot pravi Graham, ožilje oziroma utripajoče srce mesta.

Znak, ki je postal del New Yorka in od katerega se Newyorčani nočejo ločiti. FOTO: Shutterstock

A kljub vsem izbranim besedam v sporočilih za javnost estetsko občutljivi in na stari logotip navezani Newyorčani niso navdušeni. »Milton Glaser je zadel že v prvo,« je bil le eden od odzivov na vprašanje, ki ga je novinarka New York Timesa Emma G. Fitzsimmons postavila na twitterju. Neopravičljivo slab, žalitev velikega mesta, zanič, pravijo komentarji, med njimi pa izstopa predvsem vprašanje: zakaj bi spreminjali nekaj, kar deluje in čemur ni mogoče nič dodati?

Podcenjujejo intelekt ciljne skupine

Današnji ekvivalent novemu znaku bi bilo bržda blago z AliExpressa ali diskontne prodaje dvomljivega izvora, pravi Tomato Košir. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Slovenski oblikovalecpravi, da je vsak znak, tudi ikoničnega, ustrezno spremeniti, če se toliko spremenijo naloge, da obstoječi ne izpolnjuje več svojih komunikacijskih nalog. »Glede na razkorak z novimi potrebami pa se lahko odločimo za različno stopnjo predelave, od blagega preoblikovanja do novega znaka,« je pojasnil. Novi znak New Yorka ima po njegovih besedah »histrionično osebnostno motnjo, saj z likovnim kričanjem malodane histerično zahteva pozornost. Vse spremembe pa podcenjujejo intelekt ciljne skupine.«

Tudi razlogom za oblikovno spremembo, ki jih navajajo oblikovalci, ne verjame: »Stari znak je ponarodel tudi zaradi svoje oblikotvornosti. Prepoznavna sestavljanka črkovne družine American Typewriter in srca je v 47 letih rodila toliko mutacij, da bi zmogla še eno evolucijo. Če je ta res potrebna.« Na vprašanje, kakšne možnosti ima novi logotip, pa odgovarja, da je to odvisno od trme in slepote naročnikov. »Asociira me na čas, ko smo si varčni najstniki lahko omislili kavbojke Evi's. Današnji ekvivalent novemu znaku bi bilo bržda blago z Aliexpressa ali diskontne prodaje dvomljivega izvora.«