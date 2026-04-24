    Zanimivosti

    Newyorškega župana ne bo na Metu Gala. Zakaj je Mamdani zavrnil Anno Wintour?

    Zohran Mamdani je prekinil več desetletij dolgo tradicijo in tvegal odnos z najvplivnejšo žensko v svetu mode.
    Zohran Mamdani namerava dvigniti davke za milijonarje, mnogi izmed njih pa so med glavnimi povabljenci na dogodku Met Gala. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Ma. J.
    24. 4. 2026 | 08:28
    24. 4. 2026 | 09:23
    Newyorški župan in demokratični socialist Zohran Mamdani je zavrnil povabilo na glamurozno modno prireditev Met Gala in tako prekinil več desetletij dolgo tradicijo. Dogodek bo letos v New Yorku potekal 4. maja v organizaciji revije Vogue, kjer ima še vedno glavno besedo najvplivnejša ženska v svetu mode, Anna Wintour

    Wintourjeva je bila dolga leta glavna urednica pri Voguu, lani pa je postala njegova globalna uredniška direktorica in glavna direktorica za vsebino pri podjetju Condé Nast, ki ima v lasti revijo. Šušlja se, da bi lahko Condé Nast prevzel ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, ki je skupaj z ženo Lauren Sánchez letos častni gostitelj in glavni sponzor prireditve Met Gala.

    Mamdani je ob zavrnitvi povabila dejal, da se bo namesto udeležbe na modnem festivalu raje osredotočil na to, da New York kot najdražje mesto v ZDA postane bolj cenovno dostopno, poroča El País. Nekateri viri so poročali, da je newyorški župan svoji ekipi povedal, da je Met Gala na povsem drugem planetu kot njegovi interesi, še posebej v luči snovanja načrta, da bi dvignili davke za milijonarje – z drugimi besedami, za večino povabljenih na prireditev Vogua.

    Dobrodelnost zasenčila kontroverzna trojica

    Po poročanju časnika The New York Times je velemesto polepljeno s plakati, ki nasprotujejo Bezosovemu vmešavanju v najpomembnejšo noč v svetu mode in pozivajo k bojkotu dogodka. Na nekaterih piše »Met Gala sponzorirajo tisti, ki podpirajo ICE« in »Met Gala sponzorira izkoriščanje dela«, kar se nanaša na prekarne delovne razmere v podjetju Amazon. 

    Anna Wintour z zakoncema Bezos prijateljuje že vrsto let. FOTO: Yara Nardi/Reuters
    Na vsakoletnem festivalu visoke mode sicer zbirajo sredstva za inštitut za kostume Metropolitanskega muzeja umetnosti na Manhattnu, letos pa je filantropsko noto zasenčil kontroverzni odnos med Anno Wintour ter Bezosom in Sánchezovo. Wintourjeva je namreč podpornica ameriške demokratske stranke. Nekdanja prva dama Michelle Obama se je na naslovnici Vogua prvič pojavila, ko je bila glavna urednica revije Wintourjeva. Kraljica mode je prav tako svetovala Hillary Clinton in zbirala sredstva za demokratsko stranko pod Joejem Bidnom. Večkrat sta si tudi javno skočila v lase s predsednikom Donaldom Trumpom.

    Gluha za kritike bralcev

    Wintourjeva z Bezosovima prijateljuje že vrsto let, v zadnjem času pa se je trojica še zbližala. Bralci Vogua so bili šokirani ob pogledu na Lauren Sánchez, ki se je v poročni obleki lani pojavila na naslovnici junijske številke. Družbena omrežja je preplavilo na tisoče komentarjev, v katerih so bralci zapisovali, kako je lahko nekdo, ki je tako zelo »nevoguovski«, na naslovnici najprestižnejše modne revije, poroča El País. Sánchezova se namreč ne sklada s podobo Vogua niti s političnega in družbenega vidika niti z estetskega glede na kriterije revije.

    Wintourjeva se za kritike ni zmenila. Med pariškim tednom mode so fotografi trojico ujeli med sprehodom po mestu, 76-letnica pa je par imenovala za častna gostitelja dogodka Met Gala. Ali je zavezništvo del sklepanja prihodnjih poslov, za zdaj ni znano.

    Ko je Bezos kupil The Washington Post, je veliko ljudi izgubilo službo, drastične spremembe v uredništvu pa so časopis stale 200.000 naročnikov. Če bo Bezos prevzel Condé Nast in s tem tudi Vogue, bo prihodnost revije, kot jo poznamo, negotova.

