Newyorški govor Nataše Pirc Musar z več milijoni ogledov na Youtubu

Približno deset dni po govoru slovenske predsednice Nataše Pirc Musar na 80. zasedanju Generalne skupščine OZN njene besede še vedno odmevajo: od tega, da naj, kot so pozvali še nekateri drugi govorci oziroma govorke, vodilni položaj organizacije prvič v zgodovini zasede ženska do jasnega in neposrednega sporočila ob koncu: »Nismo zaustavili holokavsta. Nismo zaustavili genocida v Ruandi. Nismo zaustavili genocida v Srebrenici. Moramo zaustaviti genocid v Gazi. Ni več izgovorov.«

Zlasti ta izsek, katerega posnetek je zakrožil po družbenih omrežjih, je požel največ odziva in odobravanja. V času, ko Izrael stopnjuje agresijo nad Palestinci v opustošeni in oblegani enklavi, ko se glavni odločevalci sprenevedajo in ga še naprej slepo podpirajo, civilna družba pa to prepoznava in se odziva, to niti ni tako presenetljivo. Nataša Pirc Musar je podobno neposredno nastopila že maja v Evropskem parlamentu, ko je kot prva evropska voditeljica izraelsko ravnanje v Gazi poimenovala tako, kot mu pritiče. »Gledamo genocid. Gledamo ga in smo tiho,« je takrat dejala.

Težko je oceniti, koliko ljudi si je skupno ogledalo njen tokratni govor v New Yorku, ima pa že samo na youtube kanalu JantaKa Reporter več kot 4,3 milijona ogledov. Ustvarjalec kanala z nekaj več kot 400.000 naročniki je v opisu videa, naslovljenega Slovenian President’s extraordinary attack on Trump, Netanyahu for Gaza complicity (Izjemen napad slovenske predsednice na Trumpa in Netanjahuja zaradi sokrivde v Gazi), zapisal: »Nataša Pirc Musar, predsednica Slovenije, je vse presenetila s svojim pogumom, ko je v zvezi s trenutno humanitarno katastrofo v Gazi izpostavila ZDA in Izrael. Ne da bi poimenovala Donalda Trumpa in Benjamina Netanjahuja, je večkrat poudarila, kako brez kazni kršita mednarodno pravo. Med svojim drznim govorom na Generalni skupščini je Musarjeva tudi ostro kritizirala ZN, ker niso pomagali prebivalcem Gaze, ki trpijo zaradi splošnega stradanja in lakote. Govor je zaključila s pozivom svetovni skupnosti, naj v Gazi nemudoma ukrepa.«

Pod posnetkom na uradnem youtube kanalu Združenih narodov, kjer ima sicer veliko manj, dobrih 60.000 ogledov, so se zvrstili komentarji, kot so »Hvala, gospa! Slovenija mora biti ponosna, da ima tako voditeljico«; »Slovenska predsednica je bila najboljša govorka v ZN. Prava voditeljica za mir. Hvala«; »Izjemno! Globalna voditeljica, kakršne svet trenutno potrebuje!«; »Amerika se ima veliko za naučiti. Briljantna je«; »Končno voditeljica, ki ji je vredno slediti!«

Še preden je govor zakrožil po svetovnem spletu, je Nataša Pirc Musar v palači OZN prejela bučen aplavz. Med glasno ploskajočimi je bil gotovo kdo, ki se z njo močno strinja, a si ne upa o tem spregovoriti tako naglas.