Neža Prah Seničar: Mlade prepogosto patologiziramo

»Vsaka stiska mladih še ni duševna motnja,« opozarja novinarka in avtorica Neža Prah Seničar, ki se z mladostniki pogovarja že več kot dve desetletji. V podkastu Onaplus razmišlja o tem, zakaj odrasli pogosto napačno razumemo najstnike, kako škodljivi so stereotipi o njih ter zakaj moramo biti pri pogovorih o duševnem zdravju previdni, da običajnih življenjskih stisk ne spremenimo v diagnoze. Dotakne se tudi vpliva družbenih omrežij, osamljenosti in pomena iskrenega dialoga med mladimi in odraslimi.

Kaj odrasli najpogosteje spregledamo pri odraščanju, zakaj mladi potrebujejo predvsem občutek, da jih nekdo posluša, in kje je meja med običajno življenjsko stisko ter duševno motnjo? Celoten pogovor z Nežo Prah Seničar vas čaka na Onaplus.si.