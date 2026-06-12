Nezemljani med nami

Po imenu je širša javnost ne prepozna, se je pa za vedno usedla v srce piflarskim ljubiteljem stripov in superjunakov, saj je v šestdesetih kot prva igralka upodobila zapeljivo Catwoman. Zapeljivkam je odprla vrata v družinske televizijske vsebine in termine.

Danes si težko predstavljamo, kako drzna in opojna je bila za tiste čase njena pojava. Od takrat se je po mojem opazno podaljšal čas, ki ga je na stranišču preživel povprečen najstnik.

Sočasno je lik Catwoman za igralke postal dvorezen meč, saj jim je po eni strani prinesel slavo, po drugi pa nevarnost, da se bodo v tej vlogi opekle, kot se je zgodilo Halle Berry, medtem ko velja najboljšo upodobitev po Julie Newmar pripisati izjemni Michelle Pfeiffer. Ampak to sploh ni namen tega pisanja.

V članku nam predstavljajo dolgo kariero in osupljivo energijo, s katero Julie stopa skozi življenje. In potem naletimo na zanimiv del, ko razkrijejo, da ima samosvoj pogled na svet in verovanje. Med drugim je prepričana, da med nami živijo nezemljani, ki se nam bodo v kratkem razkrili.

To jo pomirja in ji daje moč, da ne dovoli, da bi težave prerasle v skrbi. Slednje je zanjo nepotrebna izguba energije. Naprej v članku namigujejo, da naj bi bil prav ta svetovni nazor zaslužen za njeno dolgo, zdravo in polno življenje.

A ni krasno, če človek najde pozicijo, ki mu nudi zaščito in mir, tudi če je za večino nekoliko bebasta? Osebno ne verjamem, da bi me pomirjalo prepričanje, da sem obkrožen z nezemljani, tudi če bi bili tukaj, da bi nas zaščitili.

Že ljudje sami smo dovolj raznoliki in čudni. Mi je pa všeč eleganca njene rešitve, saj ne vključuje zapletene zgodbe, samoopravičevanja in pojasnjevanja. Povrhu pa se zdaj počutim kreativno izzvanega.