Nežna moč premika svet

Ameriška zvezdnica Taylor Swift je v petek objavila album The Tortured Poets Department, ki ga je napovedala že med svojim govorom ob prejemu grammyja februarja lani. Enajsti studijski album je bil sprva predviden kot enojni, na katerem bi moralo biti 16 pesmi. Toda Taylor je oboževalce presenetila z dodatnimi 15 pesmimi.

Taylor Swift je bila že prej najbolj vseprisotna popzvezdnica v galaksiji, prevladovala je na glasbenih lestvicah, na Super Bowlu, na podelitvi grammyjev. V dneh pred petkovo izdajo albuma The Tortured Poets Department pa je njena podoba preplavila domala vse medije, kot piše New York Times. Njena besedila so bila podlaga za apple music. V nakupovalnem kompleksu v Los Angelesu se je pojavila nekakšna knjižnična instalacija, ki jo je sponzoriral Spotify in nosi blagovno znamko Swift, SiriusXM pa je dodal radijsko postajo Swift … Edina stvar, ki je Taylor Swift ob promociji albuma ni (še) naredila, je intervju z novinarjem za klasične medije.

Še eno presenečenje

Prejšnji teden je osupnila glasbeno industrijo, ko je prekinila sodelovanje z založbo Universal in vrnila svojo glasbo na tiktok. Ta je oboževalcem čez noč ponudil digitalne dobrote, kot je animacija, navdihnjena s Tortured Poets na njihovem kanalu.

Pred petkovo izdajo albuma je razkrila, da bo videospot – za pesem Fortnight, prvi singel, v katerem nastopa raper Post Malone – prišel v petek ob osmih zvečer po vzhodnem času. Ob dveh zjutraj je pripravila še eno presenečenje: še 15 pesmi. »V zadnjih dveh letih sem napisala ogromno poezije in želela sem jo deliti z vami,« je zapisala v svoji objavi na družbenih omrežjih. Navdih za album naj bi našla v zapletenem šestletnem odnosu z britanskim igralcem Joejem Alwynom. Danes je, kot pravi, srečna v ljubezni z igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcejem.

Po analizi ameriške revije Politico ima Swiftova »nežno moč«, ki lahko premika politični trg, saj ji samo na instagramu sledi več kot 272 milijonov ljudi, sama pa vse več objav namenja tudi političnim vprašanjem.

Po raziskavi naj bi njeni pozivi, da je treba na volitve v ZDA, zanimanje zanje povečali že za 23 odstotkov. Velja za prvo žensko, ki naj bi status milijarderke dosegla zgolj s svojimi pesmimi in nastopi.