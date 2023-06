Ni pravi čas za izid nove knjige

Ameriška pisateljica Elizabeth Gilbert, avtorica uspešnice Jej, moli, ljubi, ki je prevedena v več kot 30 jezikov, tudi v slovenščino, bo zaustavila objavo novega romana Snežni gozd, ki se odvija v nekdanji sovjetski Rusiji, Potem ko je na družabnih omrežjih napovedala izid knjige v februarju naslednje leto, je prejela številne negativne odzive svojih bralcev. Ni še čas za objavo te knjige, se je odzvala pisateljica.

Snežni gozd je roman o družini Likov, ki je več kot 40 let preživela v sibirski divjini sovjetske Rusije, da bi se uprli sovjetski vladi. Pisateljico je za pisanje romana navdihnila izolacija med pandemijo, toda kmalu po tem, ko je napovedala izid, so jo napadli tudi ukrajinski oboževalci in opozorili, da izid sovpada z drugo obletnico vojne v Ukrajini. Nekateri pa vidijo knjigo tudi kot poveličevanje Rusov in jo primerjajo s pisanjem knjig o pogumnih Nemcih v štiridesetih letih prejšnjega stoletja. Po vseh komentarjih se je pisateljica odločila, da romana za zdaj ne izda. »Ne želim škoditi ljudem, ki že tako trpijo,« je dejala. Oboževalcem je zagotovila, da bodo vsi, ki so knjigo kupili v prednaročilu, v celoti dobili povrnjeno kupnino, ona pa se bo usmerila v nove projekte

Potem ko je zaslovela s knjigo Jej, moli, ljubi o ženski, ki na potovanju po svetu išče tudi ali pa predvsem sebe (posneta je bila tudi filmska uspešnica z Julio Roberts v glavni vlogi), je Gilbertova napisala poljudnoznanstveno knjigo Za vedno, ki govori o tem, zakaj se moški in ženske poročajo in nasploh o zgodovini zakona. V slovenščino so prevedeni tudi njen roman Pečat stvarjenja, ki je pisan v slogu in jeziku Charlesa Dickensa, Velika čarovnija, v kateri avtorica predstavi svoj pogled na ustvarjalnost in umetnost, ter ljubezenski roman Mesto deklet.