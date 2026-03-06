»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

»Ni rešitve.« Dve besedi, ki človeka ustavita, ker zvenita kot dokončna sodba, še posebej ko gre za zdravje. A izkušnje zadnjih desetletij kažejo, da takšna ocena včasih odraža meje znanja in tehnologije, ne pa nujno resničnih možnosti.

Nekoč so ljudje ob sivi mreni postopno izgubljali vid in se sprijaznili z meglenim pogledom, danes pa hiter in učinkovit poseg težavo praviloma odpravi. Srčni spodbujevalniki so se sprva zdeli kot nekaj iz prihodnosti, danes pomagajo milijonom. Tudi pri gibljivosti so razvoj materialov, napredna diagnostika in sodobne kirurške tehnike mnogim vrnili korak, ki ga še nedavno niso več pričakovali.

Podobno prelomnico je doživelo tudi zobozdravstvo. Izrazito pomanjkanje čeljustne kosti je še pred leti pogosto pomenilo, da fiksna rešitev na implantatih ne pride v poštev, zato so mnogi ostali pri mobilnih protezah in se sčasoma navadili na drsenje, pritisk in stalno prilagajanje prehrane. Ko se kost po izgubi zob postopoma zmanjšuje, je veljalo, da zmanjka trdne opore, na kateri bi bilo mogoče varno in stabilno zgraditi ugriz.

Danes je slika drugačna. Sodobna implantologija ponuja bistveno širši nabor možnosti, saj digitalna diagnostika, natančno načrtovanje in napredni pristopi omogočajo rešitve tudi v razmerah, ki so bile še nedavno redke ali težko dosegljive.

Pri zahtevnih primerih brezzobosti ima pomembno vlogo koncept All-on-X, ki v povezavi z naprednimi implantološkimi metodami omogoča stabilno, fiksno rešitev tudi v primerih, kjer klasični pristopi pogosto ne zadoščajo. Ko nekdo reče, da ni rešitve, je zato pogosto smiselno preveriti, ali je ocena temeljila na starejših pristopih ali na možnostih, ki jih ponuja sodobna implantologija.

Čas je za All-on-X v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA

V Ortoimplantu DENTAL SPA v Zagrebu pri zdravljenju delne ali popolne brezzobosti pogosto izhajajo iz koncepta All-on-X, ker omogoča stabilno, fiksno rešitev na implantatih, tudi kadar snemljiva proteza ne prinese želenega udobja ali klasični pristopi zaradi anatomskih razmer preprosto ne zadoščajo. Ključna prednost tega koncepta je prilagodljivost. Ne gre za en sam postopek, temveč za način načrtovanja, pri katerem ekipa za vsakega posameznika poišče najustreznejšo kombinacijo implantatov in opore, da fiksna rešitev stoji varno in dolgoročno.

Že ime pove bistvo. All pomeni, da nadomestimo celoten zobni lok v eni čeljusti, črka X pa označuje število implantatov, na katerih fiksna rešitev stoji. V praksi to pogosto pomeni štiri implantate, zato poznamo All-on-4, lahko pa tudi šest ali več, kadar ugriz zahteva več opore ali kadar anatomske razmere narekujejo drugačen načrt. Pri zahtevnejših primerih, zlasti ob izrazitem pomanjkanju čeljustne kosti, se koncept razširi z naprednimi metodami. Takrat pridejo v poštev zigomatični implantati, ki oporo poiščejo v ličnični kosti, pterigoidni implantati, ki zagotavljajo stabilnost v zadnjem delu zgornje čeljusti, transnazalni implantati, ki pomagajo pri specifičnih anatomskih omejitvah, ter individualizirani subperiostalni implantati, izdelani po meri, kadar klasična vgradnja v kost ni optimalna. V to skupino sodi tudi pristop Zygoma All-on-4, ki je namenjen primerom, ko je za stabilno rešitev potrebna dodatna opora.

Za pacienta All-on-X pomeni predvsem prehod iz snemljive protetike v fiksno rešitev, ki jo občuti kot svoje zobe. Fiksni nadomestek ne drsi med govorom, ne premika se pri žvečenju in ga ni treba odstranjevati, zato se mnogi po dolgem času spet sprostijo pri hrani in v družbi.

Natančna 3D diagnostika je temelj varnega načrtovanja implantološke terapije. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

All-on-X zagotavljajo le najboljši

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA se že desetletja posveča pacientom z izrazito brezzobostjo in zahtevnimi anatomskimi razmerami, tudi kadar je čeljustne kosti manj in zdravljenje zahteva posebej premišljen načrt. V takšnih primerih ne iščejo začasnih obvozov, temveč rešitev, ki zagotovi stabilno oporo, varen ugriz in dolgoročno funkcionalnost. Cilj zdravljenja presega nadomeščanje manjkajočih zob, saj je v ospredju ponovno vzpostavljanje ravnovesja celotnega žvečnega sistema in s tem kakovosti življenja.

Kliniko vodi dr. Zdenko Trampuš, ki se več kot 30 let posveča implantologiji in obravnavi najzahtevnejših primerov brezzobosti. Dolgoletne izkušnje se najbolj pokažejo prav tam, kjer je treba razlikovati med tem, kar je izvedljivo, in tem, kar je dolgoročno stabilno. Pri zahtevnih terapijah zato načrt oblikujejo mirno in natančno, z jasnim občutkom, kdaj zadostuje standardna rešitev in kdaj pridejo v poštev naprednejše implantološke metode.

Pri delu sodeluje z Ivano Trampuš in sinom dr. Martinom Trampušem, kar daje kliniki občutek kontinuitete in osebne odgovornosti. Pacient se zato ne počuti kot številka v sistemu, temveč kot nekdo, ki ga ekipa pozna in spremlja od prve diagnostike do končne protetične rešitve, z jasno razlago korakov in realnimi pričakovanji glede rezultata.

Izkušena ekipa Ortoimplant DENTAL SPA se že več kot 30 let posveča najzahtevnejšim primerom brezzobosti. FOTO: Leon Vidic

Visokotehnološki pristop, ki ponuja podroben vpogled v stanje čeljusti

Temelj vsake takšne terapije je natančna diagnostika, na podlagi katere ekipa pridobi vse ključne informacije za varno in predvidljivo načrtovanje zdravljenja.

Pregled vključuje funkcijsko diagnostično analizo z MFA, ki omogoča oceno razmerij med čeljustmi, ugrizom in obraznimi strukturami. Sledi RTG ortopantomogram ter tridimenzionalno CBCT slikanje zgornje in spodnje čeljusti, ki prikaže količino in kakovost kosti ter natančen potek anatomskih struktur. Digitalni intraoralni odtis in fotografiranje omogočata dodatno analizo stanja zob in mehkih tkiv, kar je ključno pri načrtovanju končne protetične rešitve.

Na podlagi vseh zbranih podatkov specialist izdela individualni terapevtski načrt in pacientu jasno predstavi predvideni potek terapije. Prav ta faza daje občutek varnosti, saj odločitev ne temelji na splošnih ocenah, temveč na konkretnih meritvah in strokovni presoji. Pri zahtevnih primerih brezzobosti je prav natančna diagnostika tista, ki omogoča, da se koncept All-on-X prilagodi posamezniku in zagotovi stabilen, dolgoročen rezultat.

Več kot zobozdravstvena storitev: spoznajte DENTAL SPA PROTOKOL

Pomemben del celostnega pristopa v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je tudi njihov DENTAL SPA PROTOKOL, ki združuje vrhunsko implantologijo z nadzorovano anesteziološko podporo in podporo okrevanju.

Pri zahtevnih posegih je občutek varnosti enako pomemben kot tehnična izvedba, zato klinika pacientom glede na indikacije omogoča analgosedacijo, stanje zmanjšane zavesti, ki poteka pod stalnim nadzorom anesteziologa. Ker je klinika registrirana za izvajanje anesteziologije, zdravljenje poteka v nadzorovanih in strokovno vodenih razmerah.

DENTAL SPA PROTOKOL vključuje tudi podporne terapije, ki spremljajo kirurški del zdravljenja. Med njimi so limfna drenaža, ozonoterapija oziroma avtotransfuzija ozonizirane krvi, magnetoterapija s torzijskimi polji, intravenska suplementacija z vitamini, minerali in aminokislinami ter hiperbarična kisikova terapija. Namen teh postopkov je podpreti regeneracijo tkiv in splošno počutje pacienta v času zdravljenja.

Posegi in podporni tretmaji potekajo v mirnem okolju SPA cone klinike, kjer se pacient lahko umakne od tipičnega vzdušja klasičnih zobozdravstvenih ordinacij.

Na voljo je tudi Zuu Bar, poseben prostor za čakanje in sprostitev, kjer se pacienti pred posegom ali po njem zadržujejo v prijetnem ambientu ter se okrepčajo z zdravimi napitki. Takšna organizacija zdravljenja zmanjšuje napetost in omogoča, da je tudi zahtevna implantološka terapija izvedena v nadzorovanem in umirjenem okolju.

DENTAL SPA PROTOKOL združuje vrhunsko implantologijo in nadzorovano anesteziološko podporo. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

