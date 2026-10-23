Nič več klobas za 10 evrov? Hrvaško mesto udarilo po cenah na adventu

Na Hrvaškem se že pripravljajo na advent, v Pulju pa so se odločili narediti konec pretiranim cenam na prazničnih stojnicah! Medtem ko se božični sejmi marsikje iz leta v leto dražijo, so v istrskem mestu določili najvišje cene nekaterih najbolj priljubljenih prazničnih jedi in pijač. Za hot dog, hamburger ali bakalar bo treba odšteti največ pet evrov, za kuhano vino, vročo čokolado in sladice pa tri evre. Pri tem ne gre zgolj za priporočene cene. Ponudniki bodo morali določene izdelke prodajati po cenah, opredeljenih v javnem razpisu, mesto pa je določilo tudi velikost porcij in količine. »Gre za en izdelek, ki ga morajo imeti v ponudbi, kot je določeno v javnem pozivu. Za vse druge izdelke, ki jih želijo ponuditi kot nekaj posebnega, lahko sami določijo ceno, če zanje obstaja ...