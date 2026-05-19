Nicole Kidman, dražbena muza za milijardo dolarjev

Dražbena hiša Christie's v New Yorku je z umetninami iz zbirke S. I. Newhousa sinoči presegla prejšnje rekorde.

Sinoči je dražbena hiša Christie's v New Yorku v manj kot eni uri prodala umetnine v vrednosti več kot 630 milijonov dolarjev poroča CNN. Rekordne cene so dosegla dela Jacksona Pollocka in Constantina Brancusija, večer pa se je zaključil pri vrtoglavi 1,1 milijarde dolarjev (946 milijonov evrov). Prvi del newyorške dražbe v skupni vrednosti 1,1 milijarde dolarjev je vključeval 16 del iz slovite zbirke S. I. Newhousa, med njimi dela Picassa, Mondriana, Matissa, Mirója in Warhola. Hiša Christie's je tako že četrtič zapored na trg pripeljala dela pokojnega medijskega mogotca, ki je bil lastnik Condé Nast ter velikega dela ameriških lokalnih časopisov in televizijskih postaj. Tokrat pa je dražbena hiša za promocijo prvič angažirala igralko Nicole Kidman. V videu se igralka sprehaja okoli ...