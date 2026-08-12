Nimate očal za sončni mrk? Nasa priporoča, kako ga lahko varno opazujete doma

Če vam je pred sončnim mrkom zmanjkalo posebnih zaščitnih očal, še ne pomeni, da morate nebesni pojav izpustiti. Nasa priporoča preprost način opazovanja, pri katerem v sonce sploh ne gledamo. Iz kartona, papirja in aluminijaste folije lahko v nekaj minutah izdelamo preprost projektor z luknjico. Danes bo Luna začela zakrivati Sonce, v Sloveniji pa bo mogoče opazovati delni sončni mrk. Ker bo sonce pri nas zašlo, še preden bo mrk dosegel največjo fazo, bo za opazovanje pomembna predvsem varnost. Pri delnem sončnem mrku namreč nikoli ni varno gledati neposredno v sonce brez ustrezne zaščite, niti takrat, ko Luna prekrije večino Sončeve ploskve. Tudi zelo tanek srp preostalega sonca je dovolj svetel, da lahko poškoduje mrežnico. Ne sončna očala, ne doma izdelani filtri Če nimate posebnih ...