Nina Grilc: Ne glede na to, kaj dosežem, bi bilo lepše, če bi bil Marko zraven

Novembra bo minilo pet let, odkar je Nina Grilc izgubila moža, deskarja Marka Grilca. Vplivnica, podjetnica in mama treh otrok o življenju po izgubi govori odkrito, tudi kadar se njene izkušnje ne ujemajo s pričakovanji okolice.

»Res si nisem želela, da bi me pomilovali in da bi za vedno ostala ‘uboga Nina’,« pravi v intervjuju za Onoplus. Opaža, da ljudje pogosto določajo časovne okvire žalovanja, čeprav ti ne ustrezajo nujno doživljanju človeka, ki je izgubil bližnjega. Nekateri so se na njeni poti odmaknili, spremenila pa se je tudi sama.

Odločno zavrača misel, da mora najhujša preizkušnja na koncu dobiti smisel. »To, da je Marko umrl, zagotovo ne more biti dobro za nič.« Toda zanjo to ne izključuje možnosti, da je življenje še vedno lahko lepo. Zavestno se je odločila, da nad njim ne bo obupala. Kako je po izgubi na novo pogledala na odnose, zakaj prekinitev nekaterih prijateljstev ne vidi kot nekaj slabega in kje vidi razliko med osmišljanjem smrti ter odločitvijo za življenje? Preberite celoten intervju na Onaplus.si.