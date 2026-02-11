  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Kaj Slovenci najpogosteje podarjamo za valentinovo? Ne, niso vrtnice

    V ZDA, kjer izvira praznovanje valentinovega, se je standardni paket od 2016 spremenil in podražil za kar 51 odstotkov, pri nas je po ocenah kar podobno.
    Valentinovo najbolj zaznamujejo rdeče vrtnice. FOTO: Roman Šipić
    Galerija
    Valentinovo najbolj zaznamujejo rdeče vrtnice. FOTO: Roman Šipić
    Borut Tavčar
    11. 2. 2026 | 13:27
    11. 2. 2026 | 13:54
    6:00
    A+A-

    Po spletnih objavah se v ZDA vrača občutek leta 2016, a analize kažejo, da se dobro leto nikakor ni vrnilo. Raziskovalci organizacije InvestorsObserver ugotavljajo, da se je paket najbolj priljubljenih daril za valentinovo podražil s 512 na 774,39 dolarja, kar pomeni 51-odstotno povečanje.

    Najbolj priljubljena darila se niso bistveno spremenila. Glede na Be My Valentine Index, ki so ga tudi pred desetimi leti pripravili v družbi Bankrate, v pet najbolj priljubljenih daril spadajo bonboniere, uhani z diamanti, ducat rdečih vrtnic, večerja za dva in steklenica šampanjca. Vse to je pred desetletjem stalo 512 dolarjev.

    Letos je najbolj priljubljeno darilo voščilnica, sledijo bonboniera, uhani z diamanti, ducat vrtnic in večerja za dva. To letos stane 774,39 dolarja, kar je 262,36 dolarja več kot leta 2016, kljub temu da je voščilnica zamenjala dražji šampanjec. Šampanjec je že leta 2016 stal 51,54 dolarja, voščilnica pa letos stane 7,19 dolarja.

    Čokolada za valentinovo se je najbolj podražila, s 15,11 na 50,70 dolarja. Zelo se je podražila tudi večerja za dva, za kar dvakrat, z 80,46 na 209 dolarjev.

    Kolumbija je med največjimi izvoznicami cvetja. FOTO: Diana Sanchez/AFP
    Kolumbija je med največjimi izvoznicami cvetja. FOTO: Diana Sanchez/AFP

    Že ob izdatkih leta 2015 so se analitiki spraševali, ali gre pri valentinovem res za ljubezen ali bolj za denar. Američan je takrat v povprečju za darila porabil 142,31 dolarja, kar je bilo spet bistveno več kot 102,50 dolarja v letu 2009. Pri tem moški v povprečju za darila dajejo dvakrat več kot ženske. Kot so izračunali, so zaljubljenci plačali 4,8 milijarde dolarjev za nakit, 4,6 milijarde dolarjev za večerje in 2,1 milijarde za sladkarije.

    Vrtnice gredo v Kolumbiji na letalo. FOTO: Diana Sanchez/AFP
    Vrtnice gredo v Kolumbiji na letalo. FOTO: Diana Sanchez/AFP

    A valentinovo ni zgolj za pare. 21,2 odstotka Američanov kupuje darila tudi za domače ljubljenčke.

    V Sloveniji torte, cvetje in erotične igračke

    Za valentinovo se v Sloveniji poveča prodaja tort, skoraj desetkrat več je povpraševanja po cvetju, izrazito rast naročil pa imajo tudi ponudniki erotičnih igračk, saj jih na ta dan prodajo približno petkrat več kot običajno, kažejo podatki podjetja Wolt.

    Rdeče vrtnice ostajajo najpogostejša izbira med zaljubljenci, največkrat v obliki šopkov. Sicer pa je povpraševanje po cvetju v primerjavi z običajnim dnem skoraj desetkrat večje. Med naročili se občasno pojavijo tudi tulipani, lilije in orhideje, a ostajajo predvsem alternativa.

    Vrtnice so se v desetih letih podražile za polovico. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters
    Vrtnice so se v desetih letih podražile za polovico. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters

    Med vsemi valentinovimi naročili sta najvišji vrednosti povezani prav s cvetjem. Najdražje posamezno naročilo je lani na dan valentinovega doseglo 297 evrov in je prišlo iz ljubljanske cvetličarne, prav tako tudi drugo najdražje naročilo v vrednosti 250 evrov.

    Tudi pri nas dražje kot nekoč

    Vrtnice so med najbolj priljubljenimi darili za valentinovo in okoli tega dne, torej 14. februarja, cene običajno narastejo zaradi velikega povpraševanja. To je globalni pojav, ki ga opazimo v številnih državah, čeprav se konkretne cene razlikujejo glede na lokacijo in ponudnika.

    Slovenija je edina, ki ima med najbolj priljubljenimi darili tudi torte in tortice. FOTO: Dejan Javornik
    Slovenija je edina, ki ima med najbolj priljubljenimi darili tudi torte in tortice. FOTO: Dejan Javornik

    Osnovni šopek 12 rdečih vrtnic stane letos pri spletnih ponudnikih za dostavo v Ljubljani in drugod od 70 do 110  evrov. Cene cvetličnih aranžmajev pa v tem času stanejo od 64 do več kot 90  evrov, če gre za klasične šopke, včasih z dodatki čokolade ali plišastih medvedkov.

    Valentinovo je poseben čas. FOTO: Leon Vidic
    Valentinovo je poseben čas. FOTO: Leon Vidic

    Zanesljivih statističnih podatkov za točno ceno ducata vrtnic na valentinovo leta 2016 v uradnih bazah v Sloveniji nimamo. Vendar globalne primerjave kažejo, da so cene vrtnic v zadnjem desetletju rasle: primer iz ZDA kaže, da je cena ducata vrtnic narasla s približno 41,66 na približno 69,13 dolarja leta 2026 – to je rast za 66 odstotkov v tem obdobju.

    Leta 2016 na valentinovo bi tako po oceni ducat vrtnic pri nas lahko stal med 40 in 60 evrov. Letos stane po oceni od 70 do 110 evrov. To pomeni povečanje cene ducata vrtnic za približno 50 odstotkov ali več, kar je skladno z rastjo cen cvetja in splošno inflacijo v Evropi. Poleg tega velik delež rezanega cvetja prihaja k nam iz tujine.

    Tako zaščitene so vrtnice med prevozom. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters
    Tako zaščitene so vrtnice med prevozom. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters

    Ta čas še potemni samoto

    Dokazi kažejo, da sodobne zmenkarske platforme, ki naj bi pomagale ljudem najti partnerja, v tem času škodijo duševnemu zdravju. Raziskave kažejo celo na to, da se v dneh okoli valentinovega pri ženskah lahko pojavijo samomorilne misli.

    Ko se približuje valentinovo, se pritisk za vzpostavitev romantične povezave izrazito poveča, kar okrepi stres in slabo razpoloženje samskih, posebej tistih, ki se zanašajo na zmenkarske aplikacije. Neodzivnost, negativni odzivi in podobno so povezani z nižjo lastno vrednostjo in simptomi depresije.

