Nizozemski predstavnik izključen iz tekmovanja

Nizozemski kandidat na 68. tekmovanju za pesem Evrovizije Joost Klein je izključen iz tekmovanja. »Švedska policija je preiskala pritožbo, ki jo je vložila članica produkcijske ekipe po incidentu po njegovem nastopu v polfinalu v četrtek zvečer. Medtem ko postopek poteka, ne bi bilo primerno, da nadaljuje tekmovanje,« so sporočili iz Evropske radiodifuzna zveza (EBU), ki organizira tekmovanje. Ob tem so pojasnili, da v nasprotju z nekaterimi poročili medijev in špekulacijami na družbenih medijih incident ni vključeval nobenega drugega izvajalca ali člana delegacije.

»Na festivalu ohranjamo politiko ničelne tolerance do neprimernega vedenja in smo zavezani k zagotavljanju varnega delovnega okolja za vse zaposlene na tekmovanju,« so še zapisali. Šestindvajsetletni Nizozemec se že sinoči ni pojavil na generalki, na kateri točke podelijo žirije 37 sodelujočih držav. Ker je bila preiskava v teku, so se organizatorji odločili, da bodo namesto nastopa v živo predvajali posnetek njegovega polfinalnega nastopa.

Z nizozemske nacionalne radiotelevizije Avrotros so danes sporočili, da so nad diskvalifikacijo pretreseni in da se jim odločitev zdi nesorazmerna.

Joost Klein je sodil v širši krog favoritov. Njegova pesem Europapa je na Nizozemskem podrla rekord po številu predvajanj v enem dnevu, ki ga je pred tem držal evrovizijski zmagovalec Duncan Laurence.

V finalu bo po izključitvi Nizozemske nocoj nastopilo 25 držav, med njimi tudi slovenska predstvanica Raiven. Stavnice napovedujejo zmago Hrvaške, kot njenega najresnejšega konkurenta pa vidijo Izrael. Danes so v Malmöju napovedane vnovične manifestacije v podporo Palestini in proti sodelovanju judovske države na Evroviziji. Protestniki organizatorjem očitajo dvojna merila, saj bi morali po njihovem mnenju zaradi grozot v Gazi za Izrael veljati enaka pravila kot za Rusijo.