Njena knjižnica je odprto srce šole

Učiteljica slovenščine na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur svoj delovnik preživlja v knjižnici, v kateri vlada domače razpoloženje. Učenci tu najdejo mir, pa tudi sočutje in podporo. Decembra so tu oddajali Božičkovo pošto, v projektu Drobtinice so v enem dnevu prodali 300 knjig, poleg tega je knjižnica polna mladih bralcev. Knjižničarka je prepričana, da knjiga tekme z zasloni ne bo izgubila, če bo družba stopila skupaj in bo otrokom zgled. Zato ima tudi za zaposlene v šoli bralni klub.

Vrata velike in prostorne knjižnice so se ves čas našega pogovora z učiteljico Simono Fridl odpirala. Nekdo je prinesel knjigo nazaj, drugi si jo je prišel izposodit, tretji je prinesel Božičkovo pošto. Za vsakega si je vzela čas, vmes pa še eni od učiteljic svetovala, kaj lahko preberejo med poukom ali odmorom.