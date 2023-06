Noami Campbell pri 53 letih drugič postala mama

Naomi Campbell, ki je svojega prvega otroka, deklico, dobila pred dvema letoma, je včeraj na spletu objavila prihod sina in svojim sledilcem sporočila, da »nikoli ni prepozno«. Britanski supermodel je najnovejšo pridobitev v svoji družini označila za pravo božje darilo. »Dragi moj mali, vedi, da si neskončno cenjen in obdan z ljubeznijo od trenutka, ko si nas počastil s svojo prisotnostjo,« je zapisala na Instagramu poleg fotografije, na kateri ona in njena hčerka (katere ime ni znano in jo pred javnostjo večinoma skriva) držita za roko novorojenčka.

Manekenka je stara 53 let, po poročanju Daily Telegraph je o sobotnem rojstvu vedel le ožji krog družine. Prav tako se domneva, da bo sina vzgajala sama, skupaj z dveletno hčerko.

»Moj« otrok

A oboževalce po svetu zanima predvsem, ali je britanska lepotica sina rodila sama ali je šlo za nadomestno mater, kar je zadnje čase zelo popularno med zvezdniki. Lani je na primer za hčer trdila, da ni bila posvojena, in jo imenovala »moj otrok«. Tako se pojavljajo številne medijske špekulacije, kako pri 53 lahko postaneš mama. Posebej še, ker je zadnje mesece niso videli z nosečniškim trebuščkom. Pri petdesetih je sicer še mogoče zanositi po naravni poti, a možnosti so zelo majhne, na portalu Daily Mail citirajo strokovnjaka za plodnost.

Čeprav je Campbellova o svojem osebnem življenju večinoma precej skrivnostna, tudi biološki oče hčere ni bil nikoli imenovan, je v preteklosti večkrat govorila o radostih materinstva. S svojo hčerko, ki je bila takrat stara devet mesecev, se je leta 2022 fotografirala tudi za naslovnico britanskega Voguea.

»Vedno sem vedela, da bom nekega dne postala mama, a to je največje veselje, ki sem si ga lahko predstavljala. Srečna sem, da jo imam,« je za revijo takrat povedala. »Vse, kar naredim, naredim zanjo, in to je to.«