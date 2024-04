Noge skupaj s srcem nosijo težo našega življenja

V nadaljevanju preberite:

Na letošnjem Beneškem bienalu so v ospredju teme tujstva, migracij in diskriminacije, ne manjka pa niti izrazito osebnih in intimnih tem, ki tako ali drugače korespondirajo z izhodiščnim konceptom kuratorja Adriana Pedrose. Izpeljave so zelo različne, morda bi lahko kot temeljni princip izpostavili primarnost in ekspresivnost vizualnega izraza, nenazadnje je letos rekordno število držav v Benetke poslalo dela staroselskih umetnikov, ki nedvomno dajejo ton tokratnemu osrednjemu svetovnemu vizualnemu festivalu.