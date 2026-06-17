Ofsajd vol.1: Vsi gledamo isto tekmo. Vsak vidi nekaj drugega.

V novi rubriki OFSAJD o nogometu govorijo znani Slovenci, ki niso selektorji, analitiki ali nekdanji reprezentanti. In prav zato vidijo nekaj, kar strokovnjaki včasih spregledajo.

Prva je Janja Marolt Božič, predsednica in ustanoviteljica Mediane. Bila je le mesec dni pred otvoritvijo Svetovnega prvenstva v nogometu v Mehiki in sicer na stadionu, kjer je potekala otvoritvena slovesnost. Več pove Janja Marolt Božič v video prispevku.

Navijamo za vse. In navijamo vsi, saj - roko na srce - je nogomet igra, v kateri dvaindvajset ljudi teče za žogo, milijarde drugih pa so prepričane, da bi to lahko počeli bolje. Torej, vsi vse vemo.

Vsaj tako se zdi med svetovnim prvenstvom, ko se dnevne rutine začnejo prilagajati televizijskemu sporedu, ljudje nenadoma poznajo rezervnega vratarja Ekvadorja in se poslovni sestanki sumljivo hitro končujejo pred prvo večerno tekmo.

V Sloveniji se profesionlano in rekreativno ukvarja z nogometom 80.000 ljudi, ravno toliko, kolikor jih sprejme nogometni stadion v Mehiki, pove Janja Božič Marolt.

Mundial ni samo športni dogodek. Je največji planetarni resničnostni šov brez scenarija. Je moda, denar, politika, geografija, otroštvo in tribalizem v dresih iz poliestra. Je moški, ki joče na tribunah. Je otroška nogometna ekipa na dvorišču bloka, ki si na asfaltu izbere ime tujega napadalca. Komentatorjev glas, ki ostane v družinskem spominu dlje od rezultata.

In je tudi trenutek, ko ljudje, ki nogometa sicer ne spremljajo, nenadoma sedijo pred zaslonom in sprašujejo: »Za koga navijamo?«

Prav njim je namenjen OFSAJD.

Med svetovnim prvenstvom se nogomet preseli v lokale, pisarne, kuhinje, družinske pogovore in otroške spomine.V tej rubriki ne bomo merili posesti žoge, analizirali visokega presinga ali risali obrambnih formacij.

Znane Slovence bomo vprašali, kaj vidijo v nogometu, katera tekma jih vrne v otroštvo? Kdo je doma držal daljinec? Kateri nogometaš je bil prvi junak na plakatu? Zakaj so nogometni dresi postali ulična moda? Katera pesem diši po stadionu? Je mundial še vedno praznik igre ali predvsem popolno naoljen poslovni stroj?

Morda bo nekdo govoril o prvem poljubu med polčasom. Drugi o očetu, ki ga ni več, a se ga spomni ob vsakem prvenstvu. Tretji o nogometu kot najuspešnejši globalni znamki. Četrti bo priznal, da pravil ne razume, vendar vedno navija za moštvo z lepšimi dresi.

Vse to je nogomet.

Najbolj množična igra na svetu je namreč zanimiva prav zato, ker nikoli ne govori samo o žogi. Govori o tem, komu pripadamo, kdo smo želeli postati in zakaj lahko en sam gol za nekaj sekund ustavi ves planet.

Strokovne analize prepuščamo strokovnjakom. Mi bomo stali malce ob strani. A ravno dovolj, da bomo videli več.

Dobrodošli v OFSAJDU. Jutri se izreka o najpomembnejši nepomembni stvari na svetu, strokovnjak za umetno inteligenco Marko Grobelnik, ki smo ga srečali na dogodku Zavoda AI-D z imenom AI³-phoria; pred meseci pa na dogodku Medijske hiše Delo z njim posneli podkast Supermoč.