Norvežani za kralja že polagajo cvetje

Potem ko je norveška kraljeva družina sporočila, da je zdravstveno stanje kralja Haralda V. »zelo resno« in so družinski člani ob njegovi postelji, se je na desetine ljudi že začelo zbrati pred kraljevo palačo v središču Osla. Mnogi polagajo rože, medtem ko čakajo na nadaljnje novice o zdravju 89-letnega kralja.

Množica pred kraljevo palačo v Oslu se veča. FOTO: Nerijus Adomaitis/ Reuters

Norveški premier Jonas Gahr Støre je zaradi kraljevega zdravstvenega stanja odpovedal potovanje v Nemčijo. »Ves narod je z nami, ko pošiljamo tople misli kralju – in kraljevi družini,« je dejal v izjavi. Tudi predsednik norveškega parlamenta Masud Gharahkhani je prekinil uradni obisk Islandije in je na poti na Norveško. Vrnitev domov v najkrajšem možnem času je napovedala tudi skupina škofov norveške luteranske cerkve, ki se mudi na obisku pri papežu v Rimu.

Harald V., ki je kralj postal pri svojih skorajšnjih 54 letih, letos praznuje 35.obletnico kraljevanja. FOTO: Nerijus Adomaitis/ Reuters

Leta 2024 je kralj dejal, da bo zaradi svoje starosti zmanjšal število uradnih dejavnosti, vendar je izključil možnost abdikacije, češ da je bila njegova prisega »vse za Norveško« dosmrtna.