Nov betonski medved razdvaja Škofjeločane

»No, nekaj kar stilsko res ne paše na Plac«, »... meni je pa prav simpatičen ta medo ...«, »Kolk je pa lušten«, »Ne paše sem, niti ni podoben medvedu, kar nekej, groza«, »Deluje kot fotomontaža. A žal ni.«, »Grozno«, »To res ne paše v mesto«, »Ojej. Tole je prov grdo.«, »Še vedno lepši kot kip Melanije Trump«, »saj to je šala, mar ne« je le nekaj izmed (zaenkrat) kake stotnije (nelektoriranih) odzivov na eno izmed objav v skupini Lepa Loka na Facebooku.

FOTO: Vojko Urbančič/Delo

Njeni člani običajno hvalijo najrazličnejše elemente svojega starega mesta, ki ga imajo radi. Tokrat ne, prednjačijo negativni odzivi, njihova tarča je velik betonski medved, ki je nekaj časa – pred pogledi ga je varno skrival ovoj – zbujal radovednost v bližini Homanovega dvorca, ki dominira na Mestnem trgu oziroma Placu. Sedaj so ga končno razkrili. Ob odzivih lokalnih prebivalcev je pričakovati, da se bo oglasila tudi umetnostna stroka.

Medved zaenkrat brez podpisa avtorja

FOTO: Vojko Urbančič/Delo

Kdo je avtor, škofjeloška občina ni objavila, zaenkrat na velemedvedu ni niti podpisa, a je predviden. Da je njegovo delo, nam je po našem neuradnem brskanju potrdil kipar

Nastanek in postavitev objekta sta del prenove Mestnega trga kot del širše prenove centra srednjeveškega mesta, ki je po koncu razpisa iz leta 2012 pripadla biroju Ravnikar Potokar. Medved ni bil del prvotne natečajne dokumentacije. Na točki, kjer sedaj stoji, je prej stalo nekaj premičnih igral, ki so zaposlovala mladež, medtem ko so njihovi starši posedali ob mizah bližnjega lokala, in tudi v okviru prenove so sprva govorili o objektu, ki bo nadomestil igrala.

Šlo je v drugo smer; škofjeloška občina v uradni objavi zdaj govori o »novi sodobni skulpturi«, enako nam je potrdil arhitekt Robert Potokar, ki vodi biro. Poudariti je potrebno, da izbora avtorja in njegovega izdelka ni potrdila strokovna komisija. Razpisa za kip, ki bi ga pričakoval na tako občutljivi točki, ni bilo. »Gre za avtorsko odločitev biroja,« nam je navedel Potokar. Tudi motiv medveda in izbor Drinovca za realizacijo je odločitev biroja.

Kdo je kipar Drinovec?

Boštjan Drinovec je docent na smeri industrijskega in unikatnega oblikovanja ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. V prodajnih galerijah pogosto srečuješ njegovo dobrodušno, dekorativno malo figuralno plastiko, na razstavah, na katerih nastopa z ambicioznimi projekti, kombinira, denimo, inženirstvo, dinamiko in statiko objektov ter odpira različna vprašanja. V javnem prostoru je izdelal predvsem spomenika Edvardu Kocbeku v Tivoliju in Nestlu Žganku v Velenju.

Mali medved Boštjana Drinovca iz prodajnega programa Galerije Equrna v Ljubljani. FOTO: Vojko Urbančič/Delo

Arhitekt Potokar je povedal, da je kipar sprva izdelal model medveda v manjšem merilu, a bil prisoten pri izdelavi velike variante do konca. Tudi vtis kipa je tak. Deluje kot povečan mali oblikovalski izdelek; kot beton, ki skuša biti dobrodušen.

Starši naj se zavedajo, da medved ni igralo – kot meni tudi kateri izmed avtorjev omenjenih odzivov na Facebooku –, ampak »nova sodobna skulptura«, četudi je občina, zatem ko je bil kip gotovo dejstvo, k njemu pritegnila tudi osnovnošolce. Na šolah so jim naložili, da si izmislijo morebitna imena za kip, o 20 najuspešnejših so lahko zatem glasovali vsi. Končna odločitev ni pripadla njim. Med tremi najuspešnejšimi imeni bo odločala strokovna komisija, je napovedala občina. Za ime komisija obstaja, za sam kip, kaže, ni bila potrebna.

Občino smo vprašali, koliko sredstev je porabila zanj. Odgovor čakamo.