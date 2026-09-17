Nov iPhone 18 Pro? V SuperClubu je lahko tvoj.

Že samo en račun za šolske potrebščine, novo jakno ali recimo kosilo s prijatelji te lahko razveseli s čisto novim telefonom iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova.

Kako?

Odgovor je SuperClub.

V zadnjem letu se je že veliko uporabnikov odločilo, da želijo od svojih nakupov več. Z brezplačno aplikacijo SuperClub dobijo več ugodnosti in presenečenj ob obisku Supernove.

Vsak nakup, check-in v nakupovalnem centru (v aplikaciji označiš oziroma potrdiš svojo prisotnost v centru), dogodek in drugi mali super trenutki prinesejo točke, ki jih lahko nato unovčiš za popuste v trgovinah, ekskluzivna darila in celo darilne kartice Supernova.

Septembra pa v aplikaciji SuperClub poteka tudi nagradna igra »Najbolj moderne nagrade!«, v kateri lahko sodeluješ za privlačne nagrade – iPhone 18 Pro ter Darilne kartice Supernova v skupni vrednosti 3.000 EUR!

FOTO: Supernova

Slikaj račun in skoči v žreb za super nagrade

Sodelovanje je čisto preprosto. Odpri aplikacijo SuperClub, slikaj vsaj en račun iz katere koli Supernove v Sloveniji, na vstopni strani aplikacije poišči nagradno igro in izpolni obrazec.

To je to. Tvoj račun je naložen, točke so tvoje, tvoje ime pa je že v žrebu.

Nimaš aplikacije? Naloži jo in se registriraj.

SuperClub je tvoj skriti as v žepu. Odpreš ga, ko prideš v Supernovo. Slikaš račun po nakupu. Preveriš ugodnosti, ko načrtuješ obisk. In mimogrede odkriješ še kaj novega.

Foto Supernova

Splača se biti v SuperClubu.

Naročnik oglasne vsebine je Supernova