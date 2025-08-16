Nov prizidek Osnovne šole Prule, nov zagon k svetlobi znanja

V nadaljevanju preberite:

Eno najbolj znanih ljubljanskih osnovnih šol, osnovno šolo Prule, ki se ponaša s 114-letno zgodovino, čaka celovita prenova. Te dni so že porušili del šole s telovadnico in likovno učilnico, začenjajo se arheološka izkopavanja, ki naj bi trajala dva meseca, nato se bo začela gradnja novega prizidka s telovadnico in novo vhodno avlo, ki bo s še nekaj drugimi spremembami in selitvami učilnic povsem spremenila šolski vsakdanjik.

Šola bo s tem dobila povsem nov zagon, napoveduje avtor prenove arhitekt Miha Dobrin, ki je predlagal vzpostavitev novega vhoda v šolo. Zdajšnji glavni vhod je že več kot stoletje z ulice Prule, v pritličje se je treba povzpeti tri metre visoko, od tam naprej pa v labirint hodnikov in stopnišč. Z vidika uporabnikov, učencev in zaposlenih, je to zelo nepraktično, za gibalno ovirane pa nepremostljiva ovira. Kako po prenovi videti šola, katere zgodovina se je začela leta 1911 s secesijsko stavbo arhitekta Cirila Metoda Kocha in so se med učitelje zapisali tudi znani literati, kot so Angela Vode, Branka Jurca in Tone Seliškar, podrobneje razkrivamo v nadaljevanju.