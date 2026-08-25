Novi škandal na belgijskem dvoru: prodajalec avtomobilov postal princ

Še pred kratkim je prodajal avtomobile, danes pa je princ (in morda še vedno prodaja avtomobile). Šestindvajsetletni Clément Vandenkerckhove je po več kot dveh desetletjih ugibanj in skrivanja svojega porekla uradno postal član belgijske kraljeve družine. Sin ene najbolj znanih flamskih pevk in televizijskih osebnosti Wendy Van Wanten (pravo ime Iris Vandenkerckhove​) je pri 16 letih izvedel, da je njegov biološki oče princ Laurent. Ko je bilo očetovstvo potrjeno in tudi pravno urejeno, je Clément po belgijski zakonodaji samodejno dobil naziv princa Belgije – čeprav nima pravice do prestola in ga ne čakajo kraljeve dolžnosti. Clément Vandenkerckhove, sin pevke Wendy Van Wanten, je pri 16 letih izvedel, da je njegov biološki oče princ Laurent. FOTO: Reuters Princ Laurent, sin nekdanjega ...